Альфа-банк ухудшил прогноз по динамке ВВП РФ в 2020г после продления нерабочих дней

Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля, говорится в обзоре банка.

Согласно новым оценкам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, снижение российской экономики в текущем году составит 1%.

"Потерянный месяц экономической активности приведет к снижению ВВП по итогам года на 1%, что все еще выглядит оптимистичным по сравнению с рыночным консенсусом", - пишет Орлова.

Как отмечает экономист, в российской экономике низкая доля малого и среднего бизнеса, наиболее подверженного рискам в текущих условиях, что может ограничить масштабы спада.

"В то же время низкие цены на нефть заставят государство минимизировать поддержку, оказываемую экономике, жертвуя перспективами роста в пользу фискальной стабильности", - говорится в обзоре.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля.