Рубль вечером продолжает начатый ранее уверенный рост к доллару и евро благодаря взлету цен на нефть

Москва. 2 апреля. Доллар и евро активно падают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря резкому взлету цен на нефть на ожиданиях возможного сокращения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 77,63 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,16 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар опускался к отметке 77,36 руб./$1 впервые с 26 марта. Евро стоил 84,27 руб./EUR1, подешевев на 2,04 рубля. Ранее в ходе торгов евро опускался к отметке 83,98 руб./EUR1 впервые с 25 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,55 рубля - до 80,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста на вечерних торгах благодаря взлету цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от России и Саудовской Аравии, что они снизят добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше. Об этом Трамп написал в своем "Твиттере".

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.

Парой минут позднее Трамп опубликовал еще один пост в своем "Твиттере", в котором сообщил, что сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки.

Кроме того, нефть отреагировала на предложение Саудовской Аравии собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом. "Нет, разговора не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 22,92% - до $30,41 за баррель. На максимуме котировки достигали $36,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 23,73% - до $25,13 за баррель. На максимуме котировки достигали $27,39 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, к вечеру четверга рубль заметно укрепляется к доллару и евро. "При открытии сессии рубль столь же уверенно рос, а доллар отступал в район 77,5 рубля. Однако в первой половине дня рублю не удалось удержать позиции. В преддверии публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США американская валюта восстанавливала позиции, а после выхода статистики ушла в "плюс". Плачевные данные, показавшие 6,65 млн новых заявок на пособие по безработице, оказали негативное влияние на спрос на рисковые активы и поддержали активы-убежища. Это же способствовало коррекционному отступлению цен на нефть от максимумов дня, что добавило сил доллару", - отметил Зварич.

Тем не менее, по словам аналитика, к концу основной сессии на российском рынке нефть снова взлетела на заявлениях Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия могут совместно сократить добычу на 10 млн или даже 15 млн баррелей в сутки, и на призывах Саудовской Аравии к экстренному саммиту ОПЕК+. "На этой новости в моменте ближайший фьючерс на нефть марки Brent достигал $36 за баррель. Пока оцениваем данную новость скорее нейтрально в отсутствие подробностей. Однако это оказало поддержку рублю и привело к возвращению доллара к утренним уровням. При этом последние полторы недели пара "доллар-рубль" консолидируется в верхней половине широкого диапазона 75-80 руб./$1. Выход из сложившегося боковика может дать направление дальнейшего движения американской валюты", - подчеркнул Зварич.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко также напомнил, что валютные торги в четверг начались весьма удачно для рубля, однако в дальнейшем аппетит инвесторов к риску постепенно иссяк. По его словам, в результате ухудшения настроений на глобальных рынках из-за существенного роста недельного числа заявок на получение пособий по безработице в США отечественная валюта растеряла весь утренний рост. "Ближе к окончанию рабочего дня ситуация вновь кардинальным образом изменилась, уже в лучшую сторону для рубля. В частности, цена на нефть марки Brent взлетела на уровень в $31 за баррель (на максимуме котировки слегка преодолевали $36) после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти. Кроме того, на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует организовать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения вопроса по сокращению добычи. В результате рублю удалось обновить утренние максимумы, и окончание рабочего дня отечественная валюта встречала вблизи 77,25 по доллару. Впрочем, уже совсем скоро пресс-секретарь российского президента опроверг его переговоры с главой Саудовской Аравии, а еще через некоторое время стоимость марки Brent вновь оказалась ниже $30 за баррель", - отметил Кравченко.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего второго за последнее время телеобращения к нации объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля.

"Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы", - сказал Путин в телеобращении. Он отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

В четверг стало известно о 771 новом случае заражения коронавирусом в России. Всего их теперь 3548. Выздоровели 235 пациентов, умерли от осложнений 30 человек.

ЦБ РФ не менял в четверг, 2 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 64,55 копейки по отношению к среде и составил 78,3281 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:08 МСК упал на 73,14 копейки и составил 78,2121 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 884,654 млн, из которых $736,093 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 148,561 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 92,52 копейки, до 85,508 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК уменьшился на 91,09 копейки и составил 85,4141 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,487 млн, из которых EUR135,297 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR437,19 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 31 марта продал валюту на 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 15,95 млрд рублей.

С 10 марта и по настоящий момент продажа валюты ЦБ РФ проводится в режиме упреждающих мер в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Банк России 2 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 871,4 млрд рублей) в среднем по ставке 5,84% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.