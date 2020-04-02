Рынок акций РФ подскочил к уровню почти месячной давности по индексу МосБиржи за счет ралли нефти на заявлениях Трампа

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ в четверг подскочил к уровню почти месячной давности по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа о его надеждах на сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2545,92 пункта (+2,9%) - максимума с 6 марта, индекс РТС - до 1034,06 пункта (+4,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8%.

Доллар упал до 77,63 рубля (-1,16 рубля).

Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что ожидает от России и Саудовской Аравии, что они снизят добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше. Сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей в сутки, написал Трамп в своем следующем посте.

Трамп также сообщил, что президент РФ поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что состоялся телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на госагентство, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Президент РФ Владимир Путин объявил вечером в четверг о решении продлить в стране режим нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплаты. Он отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране".

При этом Путин отметил, что период нерабочих дней может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Подорожали в четверг рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (+8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+7,5% и+7,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+6,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +2,9% "префы").

Просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,14%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, президент США Дональд Трамп подарил надежду на новое соглашение ОПЕК+, но пока реалии рынка не столь оптимистичны. Нефть Brent вечером в четверг подскочила выше $30 за баррель на сообщении Трампа, но потом откатилась ниже этого рубежа, поскольку даже относительно большое сокращение добычи не сможет перекрыть масштабное падение спроса в апреле. Тем не менее, бумаги нефтяников торговались среди лидеров дня. В то же время прочие экспортеры, в основном металлурги, оказались среди аутсайдеров торгов. Позитивная динамика наблюдалась в акциях розничных сетей, среди которых вновь лидировала X5 Retail (MOEX: FIVE) Group за счет большего представительства в интернете. Повсеместный режим самоизоляции в РФ предполагает резкое увеличение интернет-заказов, но основные игроки продуктового рынка затягивали с развертыванием данной услуги. Поэтому в ряде регионов большей популярностью пользуются небольшие региональные компании, которые ранее специализировались на дистанционных заказах и доставке до дверей дома.

Если заявления Трампа не получат подтверждения, то по нефтяному рынку может прокатиться волна распродаж, способная поднять курс доллара выше 80 рублей. Ранее поводом для повышения котировок нефти стали слухи на рынке о том, что КНР увеличила закупки нефти в стратегические резервы. Впрочем, эта идея давно присутствовала на рынке и может озвучиваться в качестве информационного шума. Если новостей о переговорах СА и РФ не будет в ближайшие дни, то рынок вновь способен "разочароваться" на 10-15% от текущей цены барреля, считает аналитик.

Пока рынок нефти доверился словам Трампа о возможном соглашении между РФ и СА. Однако ближайшие дни покажут, был ли это блеф или слова имели под собой реальные основания. Разочарование может привести нефть к обновлению минимумов с начала века, считает Кочетков.

Как отмечает экономист ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец, обращение президента РФ к нации в четверг не принесло особых сюрпризов. "Ранее в своем базовом сценарии (рецессия на -0,8% по итогам 2020 года, рубль на уровне около 79 руб./$1 к концу года) мы исходили из продолжительности карантина в 2 месяца и медленного глобального восстановления после этого. Несмотря на продленный сегодня карантин, наш прогноз по российской экономике остается достаточно позитивным", - отмечает эксперт.

Поддержкой в пользу такого сценария выступает ряд факторов. Несмотря на карантин, 2/3 экономики РФ еще пока продолжают функционировать и расти - это производство сырья, продовольствия, социальные услуги, частично строительство. Кроме того, сильной стороной России является относительно низкая доля услуг, наиболее чувствительных к карантину (туризм, развлечения), более высокая доля государственного сектора в ВВП и в занятости населения (сейчас это становится хорошей новостью), а также высокие накопленные резервы, которые позволяют реализовать фискальный стимул, считает Донец.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяные акции выросли на фоне ралли нефти в ожидании нового соглашения ОПЕК+. Бумаги "Роснефти" продолжают получать дополнительную поддержку от новостей о ходе обратного выкупа бумаг компании.

Фондовые индексы в США растут более чем на 1%, индикатор S&P 500 поднялся выше 2500 пунктов, хотя особенных поводов для оптимизма в отношении национальной экономики не наблюдалось.

Статистика в США показала скачок числа первичных обращений за пособиями по безработице до 6,65 млн. В пятницу будет опубликован официальный отчет о рынке труда за март, который также, вероятно, будет разочаровывающим.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг вечером вернулись к сопротивлениям 2540 и 1050 пунктов, у которых "быки" в очередной раз стушевались. Рынок демонстрирует краткосрочную склонность к росту, но в то же время игроков на повышение не покидает некоторая неуверенность. Стоит помнить, что пока все ограничивается лишь словами, и поэтому если они не будут подкреплены действиями, нефтяные котировки вновь может ждать краткосрочный обвал. Однако нельзя отрицать, что стороны уже начали делать шаги навстречу друг другу. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2450-2650 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,7%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,03-0,4%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 1,9%, превысив 2515 пунктов).

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек, заявил накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии в мировой экономике, однако экономисты начинают терять уверенность в возможности ее быстрого возвращения к росту, пишет Bloomberg.

В США на минувшей неделе число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 3,365 млн (до 6,648 млн), тогда как ожидался рост на 217 тыс. В то же время число получающих пособие по безработице на неделе до 20 марта выросло до 3,029 млн человек при прогнозах роста до 4,941 млн человек.

Нефть в четверг раллировала на заявлениях Трампа; цена Brent к 18:50 МСК подскочила на $4,8 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $29,87 за баррель (+20,7%), майская цена WTI - $24,93 за баррель (+22,8%).

Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которые могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. и Continental Resources (SPB: CLR) Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Статистика Минэнерго США в среду показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 13,833 млн баррелей при прогнозах увеличения на 3,3-4,6 млн баррелей, а также рост резервов бензина на 7,524 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1,2-3,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+8,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,5%).

Подешевели "префы" ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-12,5%), бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-8,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 134,24 млрд рублей (из них 23,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 19,126 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).