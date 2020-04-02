Цены большинства выпусков евробондов РФ в четверг выросли вслед за нефтью

Москва. 2 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг заметно выросли вслед за стремительным подъемом нефтяных цен. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК выросла на 0,68 процентного пункта по отношению к закрытию 1 апреля и составила 113,32% от номинала, что соответствует доходности 2,96% годовых (снижение на 22 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:20 МСК снизилась на 4 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,92% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 0,19% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 24,5 базисного пункта, до 277 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 3,15 процентного пункта, составив 125,96% от номинала (доходность снизилась на 18 базисных пунктов - до 4,14% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 2,41 процентного пункта - до 123,03% от номинала (доходность снизилась на 15 базисных пунктов и составила 4,04% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 0,79 процентного пункта - до 107,25% от номинала, что соответствует доходности 3,43% годовых (снижение на 14 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 1,56 процентного пункта, до 107,73% от номинала (доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 2,52% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 3,55 процентного пункта - до 123,22% от номинала (доходность снизилась на 19 базисных пунктов и составила 3,86% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 1,25 процентного пункта, до 105,79% от номинала (доходность снизилась на 19 базисных пунктов, до 3,34% годовых).

"Сегодня в секторе российских суверенных еврооблигаций преобладали покупки, что привело к снижению доходности десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году на 19 базисных пунктов, до 3,35% годовых. Основным позитивным для рынка фактором стал значительный рост нефтяных цен, что, в свою очередь, было обусловлено заявлениями президента США Дональда Трампа о желании начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией относительно возможного сокращения добычи нефти. Соответственно, все сырьевые активы отреагировали на эти заявления довольно позитивно. Но, с другой стороны, стоит отметить неоднозначность новостного потока, так как публикующиеся в последнее время макроэкономические данные негативны, в частности, сегодня были опубликованы данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, показавшие очередной недельный максимум. И в целом большинство стран продолжают ужесточать карантинные режимы, что в будущем будет только усугублять положение в реальном секторе экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Цены на нефть уверенно растут на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 МСК составила $28,9 за баррель, что на 16,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 24,4% - до $25,27 за баррель.

Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения, сообщает государственное информационное агентство страны. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении агентства. Тем временем президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что сокращение добычи может составить 15 млн б/с. Чуть ранее, в предыдущей публикации в социальной сети, он сообщил, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи на 10 млн б/с.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - до 6,648 млн, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 217 тыс. - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн. Количество новых заявок на неделе, завершившейся 21 марта, составило 3,34 млн, а не 3,283 млн, как сообщалось ранее. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 3,029 млн. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн с ранее объявленных 1,803 млн. Количество новых заявок на пособие по безработице за последние две недели превысило максимальные показатели времен рецессии 2007-2009 годов, пишет MarketWatch. К концу предыдущей рецессии 6,6 млн человек получали пособия по безработице в США.