БКС Глобал Маркетс добавил Норникель в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее НЛМК

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), Globaltrans, "Северсталь" (MOEX: CHMF), "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и "Норникель".

"Мы вернули в дивидендную корзину бумаги "Норникеля" на фоне ряда факторов, которые должны поддержать корзину металлов", - пишут Смольянинов и Мордовцев.

Как говорится в обзоре, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс" по сектору металлургии и горной добычи, можно ожидать, что рынок палладия в 2020 году останется дефицитным. При этом они отмечают, что рынки меди и никеля быстрее реагируют на последние события и должны были уже заложить в цены рецессионный сценарий. Кроме того, рынки этих металлов могут стать более сбалансированными и даже, возможно, располагают некоторым потенциалом роста в свете приостановки работы крупнейшего хаба никелевой руды Surigao del Norte (Филиппины) с 1 апреля и усиления рисков остановки производства на мощностях Codelco, одного из крупнейших производителей меди в мире, из-за растущего числа инфицированных коронавирусом среди работников компании, добавляют эксперты.

В то же время НЛМК более не входит в число бумаг с самой привлекательной дивдоходностью на 12 месяцев, считают аналитики инвестбанка.

"Март оказался чрезвычайно сложным месяцем для рынков, однако корзина продемонстрировала устойчивость к турбулентности, особенно после того как мы заменили столкнувшиеся с проблемами нефтяные компании на стальные, которые получили поддержку от ослабления рубля. Однако чудовищная волатильность, включая внутридневные скачки в дни ребалансировки корзины в марте, не позволили нам обойти индекс: по итогам месяца динамика корзины оказалась на 1,5 процентного пункта хуже рынка. Мы весьма своевременно добавили привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые смягчили влияние волатильности рубля. На средне- и долгосрочном отрезках корзина опережает РТС на 3-5 процентных пунктов", - говорится в обзоре.