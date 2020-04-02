Акции Cisco Systems привлекательны для вложений - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems и считает их привлекательными для вложений.

"Акции Cisco Systems за прошлый год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что было неоправданно с фундаментальной точки зрения, и в этом году бумага растеряла чуть меньше, чем рынок в целом, из-за эпидемии коронавируса, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова. - Компания уверенно сохраняет лидирующие позиции в рыночных сегментах по всем ключевым направлениям деятельности в глобальном масштабе, и господству Cisco в своих сегментах на данном этапе по-прежнему ничто не угрожает".

Cisco Systems - гигант хай-тека, один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования, базирующийся в Калифорнии. Наряду с сетевым и телекоммуникационным оборудованием Cisco специализируется на таких направлениях высоких технологий, как интернет вещей (IoT), безопасность доменов и управление затратами предприятий на энергоресурсы с помощью ИТ.