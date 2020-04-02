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02 апреля 2020 года 15:37

Рубль днем резко сократил утренние темпы роста к доллару и евро в ожидании обращения президента Путина к нации

Москва. 2 апреля. Доллар и евро отыграли значительную часть утренних потерь, но продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в четверг днем; в ожидании еще одного обращения президента РФ Владимира Путина к нации рубль резко сократил темпы роста к бивалютной корзине, наблюдавшиеся в первой половине дня за счет взлета цен на нефть.

Курс доллара США составил 78,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар опускался к отметке 77,36 руб./$1 впервые с 26 марта. Евро стоил 85,91 руб./EUR1, подешевев на 39,75 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался к отметке 84,5 руб./EUR1 впервые с 25 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,74 копейки - до 81,96 рубля.

ЦБ РФ не менял в четверг, 2 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко сократил обусловленные взлетом нефти темпы роста к доллару и евро на дневных торгах. Снижению активности покупателей российской валюты способствует ожидание второго за последние дни обращения президента России к нации. Об этом ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Рабочий график (президента) включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после 16 часов - начиная с 16 часов можно будет ждать", - отметил он. "Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - уточнил Песков.

Аналитики Райффайзенбанка напоминают, что основная задача карантинных мер - это недопущение ситуации, в которой из-за быстрого роста заболевших мединфраструктура не сможет помочь всем нуждающимся. (. . .) При эффективности карантинных мер можно ожидать начала улучшения в экономике уже в следующем квартале, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"...Структура экономики России позволяет, как мы полагаем, легче переносить подобные события по сравнению, например, с европейскими странами. Во многих из них велика доля малого и среднего бизнеса, задействованного в сфере услуг и торговле, а именно такие предприятия страдают от карантина больше всего. В российской экономике основную часть добавленной стоимости производят отрасли, где сосредоточены крупные предприятия с непрерывным циклом производства (нефтегазовая отрасль, металлургия, энергетика). Кроме того, ряд важных для экономики отраслей (госуправление, здравоохранение, финансовый сектор, транспортный сектор) в значительной степени будут функционировать. В связи с этим мы полагаем, что экономика останется загружена минимум на 50% (в предположении, что 100% - это обычный уровень)", - подчеркивают аналитики банка.

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов в четверг на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Эр-Рияд смогут "разобраться" с проблемой падения нефтяных цен в ближайшие дни.

"Я думаю, что они (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) разберутся с этим в течение нескольких следующий дней (. . .) Они знают, что им надо сделать, так что у меня есть уверенность в том, что они разберутся", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, опроверг информацию о запланированных на ближайшие дни консультациях глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть.

Поддержку рынку в четверг также оказала информация о том, что Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которые могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. и Continental Resources (SPB: CLR) Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Между тем, как сообщает Bloomberg, Китай планирует воспользоваться падением цен на нефть и пополнить свои стратегические резервы. По оценке аналитиков и трейдеров, на которых ссылается агентство, страна может дополнительно закупить от 80 до 100 млн баррелей нефти до конца года.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 10,59% - до $27,36 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 10,49% - до $22,44 за баррель.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), российские активы растут вслед за котировками нефти и прочими высокодоходными активами. "Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны ЦБ, который при текущих ценах на нефть увеличил объем, продаваемой на рынке валюты. Без существенного снижения нефтяных котировок курс рубля останется вблизи 79 руб./$1 и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе. При сохранении текущих условий (на данный момент цена российской нефти Urals снизилась уже до $15 за баррель) на длительное время сальдо текущего счета платежного баланса станет отрицательным. Это будет компенсироваться продажей валюты со стороны Минфина и ЦБ, что позволит рублю остаться вблизи текущих уровней в отсутствии существенного оттока нерезидентского капитала", - отмечают аналитики банка.

ЦБ РФ 31 марта продал валюту на 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 15,95 млрд рублей.

С 10 марта и по настоящий момент продажа валюты ЦБ РФ проводится в режиме упреждающих мер в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Банк России 2 апреля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 871,4 млрд рублей) в среднем по ставке 5,84% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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