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02 апреля 2020 года 16:04
Растут акции нефтяников за счет отскочившей нефти, в аутсайдерах металлурги - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ в четверг растет широким фронтом, но локомотивом выступают бумаги нефтяных компаний, реагирующие на отскок нефти вверх. Внутренние "рублевые истории" (энергетика, телекомы) реагируют на укрепление рубля, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. По его словам, отдельно можно выделить сохраняющийся спрос на акции продуктовых ритейлеров. Судя по сообщениям компаний и новостных агентств, россияне все же предъявляют повышенный спрос на продукты первой необходимости в связи с ужесточением правил социального дистанцирования. Ослабление рубля с начала года неминуемо приведет к росту производственной инфляции, а значит, к росту среднего чека в магазинах и повышению прибыли компаний. Просели в четверг акции "Мосбиржи" (-0,4%). На рынке в последние несколько дней наблюдается снижение активности торгов - обороты снижаются, поэтому сокращаются и комиссионные биржи. Также хуже рынка выглядят некоторые металлурги. Это циклический сектор, поэтому при спадах в бизнес-цикле акции компаний показывают аналогичную динамику. Кризисные явления в экономике сказываются на спросе на металл. Рынок полагает, что с окончанием карантина дела у "черных" металлургов сильно лучше не станут, отметил собеседник "Интерфакса". В то же время, растут акции банков - скорее всего, на притоке средств через инвестиционные фонды. Но в целом в ближайшие месяцы они могут выглядеть хуже. Банки в числе первых оказались под ударом нового кризиса. Малые и средние предприятия, а также физлица столкнулись с проблемами в плане обслуживания долгов. "Префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%) неплохо коррелируют с динамикой доллара, но эта корреляция не безусловная и не мгновенная. Во-первых, у компании есть еще нефтяной бизнес, а ему при таких ценах на нефть приходится непросто. Во-вторых, курс доллара с точки зрения ожидаемых дивидендов важен только к концу года, когда будет финальная переоценка валютных депозитов компании. Возможно, текущие условия не дают оснований сделать обоснованные предположения относительно курса доллара к концу 2020 года. Во "втором эшелоне", по словам Карпова, есть несколько интересных историй для покупок - "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC), акции МГТС (MOEX: MGTS), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) и "Русагро". В электроэнергетике есть такие дивидендные истории защитного характера, как "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) или бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO). Такие бумаги не слишком упали на провале рынка, из них не выходили огромные деньги глобальных фондов (как, например, из Сбербанка (MOEX: SBER) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) ). Нефтью сейчас движут вверх, как ни странно, эмоциональные новости о драматичном падении "физической" цены до нуля и ниже. Инвесторы полагают, что такая ситуация приведет к выбытию с рынка низкорентабельной нефти быстрее, чем ожидалось ранее. Кроме того, поддержку оказывают заявления политиков и глав нефтегазовых компаний с общей идеей о том, что такие низкие цены вредны всем, и поставщикам в краткосрочной перспективе, и потребителям - в долгосрочной. Снижение инвестиций (текущих и капзатрат) в отрасль может вскоре привести к локальному дефициту нефти и резкому росту цен. Такой сценарий особенно вероятен после нормализации потребления после снятия карантинных мер. Важным уровнем для Brent выступает отметка $25 за баррель, а ближайшим сопротивлением - $30 за баррель. В принципе, в диапазоне $23-30 за баррель нефть может провести не одну неделю. В какое-то соглашение США-РФ-ОПЕК сейчас верится слабо. Игроки ждут очищения рынка и выхода самых слабых участников. В целом, по мнению Карпова, есть высокая вероятность, что снижение рынков на карантинных мерах по всему миру еще не завершено. То есть вполне возможно, что отскок последней недели был лишь попыткой переоценить ситуацию в реалиях суперсмягчения монетарной и фискальной политики (глобально, не в РФ). Но бизнес уже пострадал, результаты I и II кварталов будут очень плохими. Компании могут ухудшать свои прогнозы. Опасна будет такая ситуация для рынков, когда регуляторы "скажут" (или промолчат там, где нужны будут громкие поддерживающие заявления), что сделали все, что могли, и теперь нужно только ждать. Рынки могут отреагировать эмоционально негативно. Поэтому не исключено обновление мартовских минимумов по индексу S&P 500 на горизонте 1-2 месяцев. Индекс МосБиржи вполне может проверить поддержку 2250 пунктов - в этой области есть незакрытый ценовой разрыв. Причем это может быть перспективой следующей недели. Если смотреть на горизонте месяца или двух, индекс РТС может вернуться к долгосрочной трендовой линии поддержки в районе 750-730 пунктов. Что касается нефти и всевозможных альянсов, тут есть два главных противоречащих фактора, считает Карпов. Во-первых, самые развитые и самые населенные страны - нетто-потребители углеводородов. С экономической точки зрения, рыночные отношения, без картелей и соглашений, им наиболее выгодны и являются самыми эффективными для всей планеты. То есть зачем потреблять дорогую нефть, когда сначала нужно потреблять дешевое сырье, с наименьшими затратами на добычу и разведку. Ко всему прочему, в кризисные моменты, как сейчас, низкие цены на сырье помогут экономике быстрее адаптироваться и начать восстанавливаться. Во-вторых, здравый смысл подсказывает, что "выдавить" с рынка нерентабельных производителей можно и при нефти $30-35 за баррель Brent. Для этого нет необходимости заливать рынок нефтью в период катастрофического спада в потреблении. То есть шансы на какие-то договоренности, может даже негласные, растут. Ко всему прочему, стоимость как акционерного, так и заемного капитала для частных сланцевых нефтяных компаний "взлетела до небес" и нет причин ждать смены настроений. Этот сектор американской экономики теперь на годы стал токсичным, и едва ли найдется много желающих в него вкладываться даже при возврате цен на нефть до $40-50 за баррель. То есть одна из поставленных целей нефтяной войны уже достигнута, заключил представитель "БКС Брокер".
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