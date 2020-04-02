Нефтяной рынок получил передышку в падении, но риски высоки - Нордеа банк

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок в четверг получил долгожданную передышку после затяжного падения, игроки спешно откупают фьючерсные контракты в надежде, что ведущие производители сырья одумаются и пойдут на переговоры. Но и этого может оказаться недостаточно для устойчивого возврата Brent выше $30 за баррель из-за слабого спроса в условиях широкого распространения коронавируса, заявил агентству "Интерфакс" аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

По словам собеседника агентства, нефтяные котировки на данный момент поддерживают сразу несколько факторов. Во-первых, президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и США обсуждают меры, которые могли бы предпринять страны-производители нефти для снижения давления на нефтяном рынке. В том числе, возможно сокращение нефтедобычи в попытках стабилизации динамики цен на нефть. Сообщается также о том, что добыча нефти в Техасе (крупнейший центр добычи сланцевой нефти в США) может быть снижена для стабилизации нефтяного рынка.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что Россия пока не собирается наращивать добычу нефти в условиях резкого падения спроса на сырье, а также не исключает возможности обсуждения текущей ситуации на нефтяном рынке с саудовской стороной. Все это может свидетельствовать о смягчении позиции России в вопросе борьбы за долю рынка.

"Такие сообщения рано или поздно должны были бы появиться, поскольку в условиях продолжающихся карантинных мероприятий по всему миру и на фоне падения мировой экономической активности спрос на нефть резко просел. В таких условиях наращивать добычу и вести ценовую войну весьма сложно. Именно поэтому мы видим словесные интервенции от ведущих производителей нефти, которые поддерживают котировки", - считает аналитик.

Кроме того, по мнению Жирнова, дополнительную поддержку ценам на нефть в моменте оказывают сообщения о том, что Китай планирует начать покупки нефти в стратегический резерв, поскольку текущие нефтяные цены являются весьма привлекательными. Такие действия китайской стороны поддерживают падающий спрос на сырье и ограничивают падение котировок. Наконец, поддержало нефтяной рынок и обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке после сообщений Трампа о готовности масштабного ответа на возможные атаки со стороны Ирана на силы США в Ираке.

В целом, Жирнов полагает, что скоординированное ограничение нефтедобычи ведущими производителями нефти могло бы оказать кратковременную поддержку ценам на нефть. "Тем не менее, даже в таком случае вряд ли нефтяные контракты Brent смогли бы устойчиво закрепиться выше отметки $30 за баррель, поскольку темпы распространения коронавируса все еще остаются высокими, а по всему миру продолжаются карантинные мероприятия. В результате, пока мировая экономическая активность не начнет восстанавливаться, перспективы спроса на нефть останутся весьма туманными. А именно сторона спроса сейчас является определяющей для нефтяного рынка", - считает собеседник "Интерфакса".