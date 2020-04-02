Рынок акций пока на подъеме - ИК "Фридом Финанс"

Рынок в четверг мощно отыгрывает заявления и решения президента США, который сообщил, что через несколько дней сумеет сделать так, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ограничению добычи, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

Параллельно с этим глава Белого дома успел пригрозить Ирану за подготовку вылазки в Ирак, а также назначить встречу с главой Минэнерго США и главами крупных нефтяных компаний с целью подготовить меры по спасению сланцевой отрасли. Все эти события развернулись на фоне первого банкротства крупной сланцевой компании Whiting Petroleumв в США и заявлений МЭА о разрушении цепочек поставок нефти. Реакция барреля была сильной: с 24,5 накануне вечером он взлетел до 27,88 сегодня утром, прибавив на максимуме почти 14%. Впоследствии нефть немного откатилась, но сохранила диапазон 27-27,5.

РТС на таком позитиве подскочил до 1033 пунктов ( к недельному максимуму) и в течение дня продолжает сохранять более 2,5% прироста. "Если нефть сегодня удастся взять штурмом отметку 30 долларов, то мы вполне можем увидеть РТС выше 1050 пунктов, - полагает В. Емельянов. - Однако более вероятно, что рынок сырья пока притормозит на достигнутых высотах, а значит, и индексы будут более склонны к боковой динамике".

Индекс Мосбиржи держится чуть слабее на фоне укрепления российской валюты. Основной индикатор московской площадки вновь преодолел 2500 пунктов и теперь находится на отметках 11 марта, то есть повторил поход на максимум последних трех недель. Эксперт ИК не исключает, что по мере коррекции рубля индекс продолжит движение вверх в диапазоне 2500-2600 пунктов. Из акций сегодня наиболее подвижна нефтянка: Роснефть (+5%), Лукойл (+4%), Газпромнефть (+4%), Татнефть (+3,9%), Башнефть (+2,7%).

По мнению В. Емельянова, столь аккуратный подъем по всей отрасли с упором на компании большей капитализации может указывать на то, что на российский рынок возвращаются иностранные игроки."Это очень хороший среднесрочный сигнал, но все же мы советуем покупать крупные фишки на коррекции", - отмечает аналитик.

Больше всех из падающих историй в четверг выделяется Алроса (-1,4%). Инвесторы негативно отыгрывают решение компании разрешить поставщикам в апреле отказаться от покупки алмазов. "По нашей оценке, момент для входа в Алросу сейчас не самый удачный: нет ясности с тем, как скоро восстановится глобальный спрос - европейские и азиатские аукционы остаются закрытыми. Бумаги Алросы могут в ближайшие недели терять до 10% своей стоимости", - указывает эксперт ИК "Фридом Финанс".