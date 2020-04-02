Среди макростатистики стоит обратить внимание на недельные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США - "ВТБ Капитал"

Среди макроэкономической статистики в первую очередь стоит обратить внимание на недельные данные о количестве обращений за пособием по безработице в США, представляющие особый интерес в связи с тем, что на прошлой неделе они достигли беспрецедентного уровня в 3,3 млн, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что, по его оценкам, к концу 2к20 безработица в США составит не менее 10%. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард прогнозирует, что в течение года безработица в стране может достичь 32%.