S&P прогнозирует рост доли проблемных кредитов банков РФ в 2020г почти в 2 раза, до 15%

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует рост доли проблемных кредитов российских банков к концу 2020 года почти в 2 раза, до 15%, следует из отчета агентства.

"Мы прогнозируем увеличение объема проблемных кредитов в российском банковском секторе примерно с 8% в конце 2019 года до 15% к концу 2020 года, а также снижение прибыльности банков не менее чем на 50% в сравнении с уровнем 2019 года", - говорится в отчете.

Ранее S&P понизило прогноз по ВВП РФ в 2020 году до снижения на 0,8% с ранее ожидавшегося роста на 1,8%. Пересмотрены были и прогнозы по другим экономическим показателям, что повлияло на оценку банковского сектора.

"В рамках наших текущих допущений мы ожидаем, что в 2020 году показатели прибыльности банков снизятся не менее чем на 50% вследствие постепенного ухудшения качества активов, нестабильности финансовых рынков и замедления темпов роста кредитования, особенно в розничном сегменте, характеризующемся традиционно высокими показателями прибыльности", - говорится в отчете. Там также поясняется, что влияние этих негативных факторов может быть еще более выраженным, если давление на макроэкономические показатели продолжит усиливаться.

"Мы ожидаем, что в 2020 году темпы выдачи новых кредитов замедлятся, а расходы банков на формирование резервов, скорее всего, увеличатся до 2,5-3,0% среднего объема их кредитных портфелей (или примерно на 1,4-1,7 млрд руб. по МСФО), в результате чего финансовые результаты некоторых банков будут близки к нулю", - следует из материалов агентства.

S&P указывает, что Российские банки не подвержены чрезмерным кредитным рискам, связанным с нефтегазовым сектором. "Однако низкие цены на нефть и пандемия коронавируса, обусловившие начало рецессии в экономике, окажут давление на показатели маржи корпоративных эмитентов и доходы компаний нефтегазового сектора. Это означает, что объем средств, которые компании размещают в банках, может сократиться, что повлияет на профили фондирования и резервы ликвидности банков", - поясняется в отчете.

Также в нем отмечается, что пандемия коронавируса повлияет на другие сферы экономики, с которыми работает банк: туризм, транспорт, развлечения, коммерческая недвижимость и розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, в целом пострадает малый и средний бизнес.

S&P также отмечает, что снижение курса рубля на 15% в марте повлияет не только на валютных заемщиков, но и на физлиц, у которых из-за роста цен снизится способность погашать кредиты.

"Ухудшение способности заемщиков погашать кредиты окажет значительное влияние на сегмент необеспеченных розничных кредитов, поскольку такие кредиты сконцентрированы у населения с относительно низким уровнем дохода. По этой причине сектор необеспеченного розничного кредитования, в котором отмечались высокие темпы роста, может войти в фазу коррекции к середине 2020 года", - отмечает агентство.

S&P ожидает, что правительство и ЦБ, как и в прошлом, "будут оказывать своевременную поддержку банковской системе".

"Мы ожидаем, что российские банки будут принимать дополнительные меры для предотвращения ухудшения качества активов, хотя объем принимаемых мер будет разным. Такие меры будут включать сокращение определенных видов кредитования (таких как потребительское кредитование), реструктуризацию кредитных портфелей и введение более строгих критериев для выдачи новых кредитов", - отмечает агентство.