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Главная / Мнения аналитиков / Дезинфляция в РФ в более долгосрочной перспективе вновь может выйти на первый план из-за снижения внутреннего и внешнего спросов - Уралсиб
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02 апреля 2020 года 12:50
Дезинфляция в РФ в более долгосрочной перспективе вновь может выйти на первый план из-за снижения внутреннего и внешнего спросов - Уралсиб
Дезинфляция в РФ в более долгосрочной перспективе вновь может выйти на первый план из-за снижения как внутреннего, так и внешнего спроса, говорится в обзоре Уралсиба. Рост цен за неделю с 24 по 30 марта составил 0,2%. Это немного меньше, чем за предыдущую неделю (0,3%), но, тем не менее, в марте наметилось существенное ускорение годовых темпов инфляции, отмечают аналитики Уралсиба. Так, инфляция в марте 2019 г. составила 0,3%, недельная же динамика роста цен в этом году предполагает, что по итогам месяца инфляция составит 0,7%, так что годовая инфляция ускорится с 2,3% на конец февраля до 2,8% в конце марта. "Пока рост цен мы связываем с ажиотажным спросом на продукты питания в марте перед вводимыми ограничениями из-за распространения коронавируса, эффект от ослабления рубля еще не отразился в движении цен. Мы ждем, что этот фактор проявится в полной мере после снятия введенных сейчас ограничений. При этом в более долгосрочной перспективе дезинфляция вновь может выйти на первый план из-за снижения как внутреннего, так и внешнего спроса. Динамика обменного курса и инфляции пока не требует вмешательства со стороны монетарных властей", - пишут они. ЦБ проведет в четверг депозитный аукцион тонкой настройки. Лимит установлен на уровне 600 млрд руб., средства привлекаются на один день, то есть Банк России может в пятницу вновь провести депозитный аукцион тонкой настройки, причем с более высоким лимитом, обращают внимание в Уралсибе. "Накопившийся объем средств на корсчетах банков в ЦБ позволяет рассчитывать на то, что предложение на аукционе окажется достаточно высоким, особенно учитывая, что это де-факто сейчас единственный способ разместить средства в Центробанке на один день. Также следует отметить, что, судя по всему, в среду резко выросли поступления по бюджетному каналу, что как раз и позволило регулятору объявить депозитный аукцион. Мы оцениваем избыток средств на корсчетах банков в ЦБ примерно в 850 млрд руб.", - указывают в корпорации.
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02 апреля 2020 года 19:56
Рубль вечером продолжает начатый ранее уверенный рост к доллару и евро благодаря взлету цен на нефть
Москва. 2 апреля. Доллар и евро активно падают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря резкому взлету цен на нефть на ожиданиях возможного сокращения нефтедобычи. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:25
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.02 апреля 2020 года 19:00
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БКС Глобал Маркетс добавил Норникель в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее НЛМК
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.02 апреля 2020 года 18:22
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Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
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.02 апреля 2020 года 17:40
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems и считает их привлекательными для вложений. "Акции Cisco Systems за прошлый год значительно отставали по доходности от американского рынка в целом, что было неоправданно с фундаментальной точки зрения, и в этом году бумага... читать дальше
.02 апреля 2020 года 17:15
Российский рынок акций в четверг в целом выглядит позитивно, основные покупки наблюдаются в нефтегазовых бумагах и акциях золотодобывающих компаний, но пока индексу Мосбиржи недостаточно драйверов для закрепления выше отметки 2500 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Цены на нефть... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:49
ИК "Фридом Финанс" ожидает, что цена на нефть Brent в ближайший месяц будет в диапазоне $22-28. "Рост котировок нефти возможен при быстрой (также в течение месяца) локализации очагов коронавируса, тенденции резкого снижения числа зараженных. Также в случае начала активных переговоров основных... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:31
Карантин существенно приостановит повышение инфляции, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По состоянию на 30 марта, исходя из недельных оценок Росстата, инфляция, по нашим расчетам, подросла до 2,8% г./г. Впрочем, в официальном показателе месячной инфляции не учитывается динамика цен после 25... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:15
Аналитики Bank of America (BofA) значительно ухудшили прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году и теперь ожидают снижения на 5,6%, говорится в обзоре инвестбанка. Ранее эксперты предполагали, что падение российской экономики в текущем году составит 1,0%. Как сообщается в аналитическом материале,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 16:04
Рынок акций РФ в четверг растет широким фронтом, но локомотивом выступают бумаги нефтяных компаний, реагирующие на отскок нефти вверх. Внутренние "рублевые истории" (энергетика, телекомы) реагируют на укрепление рубля, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин... читать дальше
.02 апреля 2020 года 15:46
Аналитики Standart Chartered Bank прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле на 18,5 млн б/с
Аналитики Standart Chartered Bank увеличили прогнозные оценки падения спроса на нефть в апреле с 10,5 млн баррелей в сутки (б/с) до 18,5 млн б/с из-за предпринимаемых во всем мире мер по изоляции для борьбы с пандемией, сообщила арабская служба телеканала CNBC. В среднем, считают эксперты банка,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 15:40
Аналитики Bank of America вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в текущем году. "Отсутствие эффективных политических мер по борьбе с распространением вируса на развитых рынках и на некоторых развивающихся рынках стало причиной снижения нами прогноза глобальной экономики с роста на 0,3%... читать дальше
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