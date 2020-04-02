Ожидаем улучшения экономической динамики во II полугодии 2020 года после шока в апреле - Уралсиб

Уралсиб ожидает постепенного улучшения внешней конъюнктуры во втором полугодии 2020 года, что дает основания надеяться, что после шока в апреле темпы роста российской экономики по итогам года окажутся близкими к нулевой отметке, сообщается в обзоре корпорации.

"Как мы уже писали ранее, после умеренного замедления в начале года российская экономика в феврале, согласно нашей оценке, ускорилась до 3% благодаря повышению темпов роста в промышленности, розничной торговле, строительной и транспортной отраслях. В значительной мере ускорение роста промпроизводства и объемов строительства в феврале было обусловлено динамичным увеличением расходов федерального бюджета в результате реализации приоритетных национальных проектов", - отмечают аналитики Уралсиба.

"Полагаем, что этот фактор продолжит оказывать поддержку данным отраслям народного хозяйства. Однако мы ожидаем, что быстрое распространение эпидемии коронавируса по всему миру, а также введенные в РФ карантинные меры в самое ближайшее время приведут к резкому спаду в российской экономике. По нашему мнению, ключевые экономические показатели за март хоть и ухудшатся, но все же останутся достаточно неплохими в большинстве отраслей. При этом заметный рост продаж товаров первой необходимости обеспечит хорошие показатели в розничной торговле, в то время как сектор услуг уже в марте покажет негативную динамику. В апреле российская экономика свалится в крутое пике, а темпы спада, по всей видимости, окажутся двузначными", - пишут специалисты корпорации.

В Уралсибе считают, что в дальнейшем ситуация будет кардинальным образом зависеть от внешней конъюнктуры и действий властей по преодолению кризиса. В этой связи они отмечают, что на фоне принятых недавно пакетов стимулов в западных странах, которые достигают 10–15% ВВП, текущие планы российского правительства по объемам помощи населению и бизнесу выглядят недостаточно масштабными.

"Тем не менее, мы ожидаем постепенного улучшения внешней конъюнктуры во втором полугодии. Это дает основания надеяться, что после шока в апреле 2020 г. темпы роста российской экономики по итогам года окажутся близкими к нулевой отметке", - пишет аналитик Уралсиба Алексей Девятов.