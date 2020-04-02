Долговые бумаги РФ сохраняют сравнительно высокий уровень инертности к общерыночному негативу - БКС

Долговые бумаги РФ сохраняют сравнительно высокий уровень инертности к общерыночному негативу, хотя масштабы оттока нерезидентов из облигаций федерального займа в марте оцениваются более чем в 280 млрд рублей, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На взгляд эксперта, причиной столь активного оттока иностранного капитала из ОФЗ стал колоссальный спад глобальной рыночной конъюнктуры как в рамках появления существенных проблем с ликвидностью на рынках, так и на фоне понимания инвесторами неотвратимости рецессии мировой экономики под давлением вирусного фактора.

"Данные условия привели к существенному снижению риск-аппетитов инвесторов и в том числе к распродажам рисковых активов, в частности и рублёвых, - отмечает Антон Покатович. - В то же время российские долговые бумаги все ещё характеризуются сравнительно высоким уровнем инертности к общему рыночному негативу - накопленный за годы макроэкономический базис продолжает в определенной мере защищать российские долговые бумаги. При таких вводных мы могли бы увидеть более сдержанные оттоки иностранного капитала в марте, однако в первой половине марта у участников рынка были достаточно серьезные опасения того, что ЦБ РФ пойдет на резкое повышение ключевой ставки для защиты российских рынков. Таким образом, ОФЗ могли распродаваться нерезидентами на фоне страхов агрессивного повышения ключевой ставки ЦБ в марте - и соответствующего резкого роста доходностей долговых бумаг РФ и снижения их стоимости".

Эксперт "БКС Премьер" предположил, что дальнейший отток иностранного капитала из ОФЗ будет определяться как общим отношением к риску на рынках в зависимости от дальнейших перспектив мировой экономики, так и ожиданиями инвесторов в отношении ключевой ставки ЦБ РФ. В настоящий момент А. Покатович не исключает того, что при стабилизации рыночной конъюнктуры в конце апреля-в мае в перспективе июня-июля Банк России может вернуться к рассмотрению вопроса снижения ключевой ставке. Если данный сценарий в весенней перспективе будет принят участниками рынка как основной, восстановление ценовой конъюнктуры в ОФЗ может продолжиться, а оттоки капитала нерезидентов значительно сократятся.

"Полагаем, что влияние мартовского оттока капитала из ОФЗ в существенной мере было сглажено стабилизирующими действиями ЦБ РФ, в частности активным расширением объемов продажи валюты до текущих уровней, превышающих $200 млн в день. Сейчас мы видим, что доходностям 10-летних ОФЗ удается вернуться ниже уровней 7% (сценарий резкого повышения ключевой ставки сейчас видится не столь вероятным). Полагаем, что в весенней перспективе доходности ОФЗ продолжат определяться общим отношением к риску на рынках, а также динамикой нефтяных цен. В случае новых волн рыночной дестабилизации полагаем, что доходности 10-летних бумаг могут повышаться к уровням 8-8.5%. В рамках стабилизации рыночной конъюнктуры в конце весны, по нашим оценкам, доходности будут тяготеть к уровню 6.5%", - заключает аналитик "БКС "Премьер".