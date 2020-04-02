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02 апреля 2020 года 11:33

Рынок акций РФ утром вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи превысил 2500п во главе с нефтянкой

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил подъем на фоне ощутимого отскока нефти после падения, индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2500 и 1000 пунктов соответственно во главе с нефтяными бумагами.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2510,02 пункта (+1,5%, в начале торгов индекс поднимался выше 2540 пунктов), индекс РТС - 1011,43 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар упал до 78,13 рубля (-0,66 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,3% и +4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,5% и +1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,8% и +2,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%) "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,3%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, от распродаж отечественные акции сдерживает высокая дивидендная доходность многих бумаг. Так, средняя доходность бумаг, входящих в расчет индекса "Мосбиржи", превышает 8%. Принятые ведущими мировыми центробанками меры по накачке финансовой системы ликвидностью удерживают рынки от очередных обвалов.

Акции "Роснефти" подогреваются программой обратного выкупа акций и получением компанией 9,6-процентного госпакета в обмен на венесуэльские активы. Скорее всего, выкупленные с рынка бумаги и госпакет полностью или частично будут погашены, что сулит акциям компании взрывной рост.

Однако пока среднесрочные позиции открывать очень рискованно. Вероятность еще нескольких волн снижения достаточно велика. Нефть Brent продолжает находиться в диапазоне $24,5-28 за баррель и при приближении котировок к верхней границе боковика длинные позиции лучше закрывать.

Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов нефти в Штатах. В условиях низких цен и еще более низкого спроса на нее экспорт углеводородов из Штатов снижается. При этом никаких признаков сокращения добычи нет - она осталась на уровне 13 млн б/с. Для доллара актуальным видится коридор 77-80 руб./$1. Однако риски девальвации российской валюты все равно велики: дешевая нефть и ожидаемое резкое падение российской экономики не может не привести к падению рубля, считает Антонов.

Как отмечает аналитик ФК "Уралсиб" (MOEX: USBN) Константин Чернышев, надежды президента США Трампа на то, что страна вернется к работе к 12 апреля, нереалистичны. Теперь ожидается, что период карантина в Соединенных Штатах продлится до конца месяца. Ряд стран уже продлили действие связанных с коронавирусом жестких ограничений, которые будут иметь долгосрочные последствия для экономики. Еще одним негативным фактором для рынков стали сообщения о сокращении или отказе от выплаты дивидендов в этом году крупными западными банками. Окончательные значения индексов обрабатывающей промышленности Markit PMI за март в еврозоне оказались хуже предварительных, которые, в свою очередь, были значительно слабее показателей февраля. Однако, учитывая, что жесткие ограничения страны еврозоны начали вводить в основном во второй половине марта, следует ожидать дальнейшего ухудшения индексов.

Нефть начала апрель падением, но уже в четверг существенно укрепляется на фоне новостей о закупке Китаем нефти в госрезервы, отмечает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, волатильность на рынках сохраняется высокой, а значит, "страх" инвесторов никуда не ушел.

Введение программ по стимулированию экономики со стороны ведущих центробанков смогло несколько успокоить рынки и даже подтолкнуть их к коррекционному восстановлению, однако о полноценном росте речи не идет. Более того, в текущей ситуации вероятность возобновления негативной динамики и возможность обновления годовых минимумов по большинству мировых фондовых индексов сохраняются на фоне активного распространения коронавируса во многих странах. На первом месте находятся США, где количество заболевших уже превысило 215 тыс. человек. Второе и третье место занимают Италия и Испания, где количество заболевших превышает 100 тыс. В сложившихся обстоятельствах у инвесторов сохраняются опасения относительно увеличения влияния коронавируса на экономику. Более того, в текущий момент очень сложно оценить реальные последствия пандемии, а значит и достаточность мер поддержки.

В четверг основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Неделей ранее статистика показала 3,3 млн заявок, что стало историческим антирекордом. На этой неделе ожидается порядка 3,7 млн первичных заявок, что говорит об очень сложной ситуации на рынке труда США. Если статистика окажется хуже ожиданий, финансовые рынки может накрыть еще одна волна продаж на ухудшении ожиданий относительно влияния распространения коронавируса на экономику Штатов, считает Зварич.

Восстановление рынка энергоносителей позволило индексу МосБиржи подняться к верхней границе диапазона 2350-2520 пунктов, после чего можно ожидать перехода в боковое движение в преддверии статистики из США. В случае выхода плохих статданных активизация продаж в конце сессии может привести к полной компенсации утреннего роста индекса МосБиржи, полагает аналитик.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE прибавляют 0,2-0,5%, DAX теряет менее 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 2%).

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек, заявил накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии в мировой экономике, однако экономисты начинают терять уверенность в возможности ее быстрого возвращения к росту, пишет Bloomberg.

Базовый сценарий экспертов предусматривает, что восстановление экономики, которое, вероятно, будет стремительным, начнется во второй половине 2020 года. Между тем на фоне распространения коронавирусной инфекции по Европе и Северной и Южной Америке, а также большого количества ее последствий многие начинают сомневаться в этом прогнозе.

Опубликованные накануне данные ежеквартального опроса Банка Японии показали, что индекс Танкан, оценивающий уровень экономической уверенности среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2020 года опустился до минимального уровня за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса.

Тем временем, нефть утром в четверг отскакивает вверх после снижения накануне; цена Brent находится на $2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $27,04 за баррель (+9,3%), майская цена WTI - $22,14 за баррель (+9%).

Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которые могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Статистика Минэнерго США в среду показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 13,833 млн баррелей при прогнозах увеличения на 3,3-4,6 млн баррелей, а также рост резервов бензина на 7,524 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1,2-3,6 млн баррелей

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+17,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+11,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,3%).

Подешевели бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-5,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,798 млрд рублей (из них 3,956 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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