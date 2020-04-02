Росбанк ожидает, что инвесторы сохранят стратегический интерес к российскому государственному долгу, говорится в комментарии банка.

Гособлигации восстановились в период внеплановых выходных. В последние дни на рынке ОФЗ преобладают позитивные настроения, констатируют аналитики Росбанка: с пятницы доходности госбумаг снизились на 15-20 бп, а нерезиденты продали ОФЗ только на 13 млрд руб. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась ниже 7.0% годовых, вернувшись к уровням, зарегистрированным сразу после заседания ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что инвесторы сохранят стратегический интерес к российскому государственному долгу. Поводом для этого в среднесрочной перспективе будут нормализация эпидемиологической ситуации в мире, а также восстановление нефтяного рынка. Начавшееся восстановление экономики Китая и укрепление рубля на утренних торгах повышают привлекательность госдолга на текущей низколиквидной неделе", - отмечают специалисты банка.