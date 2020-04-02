Любой внешний негатив может вернуть тренд на ослабление рубля - РФПИ

Рост рубля с открытия четверга до 77,50/USD нужно оценивать с осторожностью, любой внешний негатив может вернуть тренд на его ослабление, отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"До стабилизации или повышения цен на нефть Urals риски для рубля могут сохраняться, хотя они пока, видимо, компенсируются отсутствием масштабных оттоков среди портфельных инвесторов и резким обвалом спроса на валюту от импортеров. Также оптимизма может добавить анонс второго пакета помощи от российского правительства, который может заметно увеличиться и расшириться относительно исходных мер поддержки", - пишет специалист РФПИ.