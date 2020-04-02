"Великая перезагрузка" закончится с прохождением американским долларом максимума - Saxo Bank

Коронавирусный кризис сильно отличается от мирового финансового кризиса 2008 года: вместо относительно слабого USD и перегретой ликвидности на валютном рынке наблюдается сильный USD и низкие уровни ликвидности, отмечается в комментарии Saxo Bank. Главный валютный стратег банка Джон Харди полагает, что для прекращения «медвежьего» тренда в акциях и рисковых настроениях нужно снижение американского доллара.

"Непосредственной причиной кризиса кредитования послужила, конечно, вспышка коронавируса, но его тяжесть является продуктом «финансированной» мировой системы, столь хрупкой из-за левериджа и обильного применения QE в последний кризис, - отмечает Джон Харди. - Чтобы дойти до минимума за цикл на рынках и до максимума USD, потребуется еще по крайней мере пара кварталов, хоть власти и прикладывают больше усилий, чем мы когда-либо видели. На этот раз, по сравнению с финансовым кризисом 2008 года, лечение предполагает куда более значительную раздачу денег и куда меньшее количественное смягчение. Реальный темп роста ВВП, возможно, будет восстанавливаться медленно, а вот номинальный благодаря раздаче денег может быстро взлететь на прежний уровень".

Эксперта Saxo Bank обнадеживает то, что, как известно долгосрочным инвесторам, кризисы одновременно являются точками максимальных возможностей для тех, у кого есть в запасе деньги. "В ближайшие 6-12 месяцев очень ценными окажутся разные чрезмерно распроданные активы, регионы и их валюты. Валютные рынки, вероятно, пройдут крутой разворот, ударившись о дно к началу 2021 года. Действующие сейчас силы и факторы очень отличаются от того, что было в последнее время и до 2008 года, когда основное внимание привлекали кэрри-трейдинг и потоки инвестиций в глобализированной финансовой системе", - прогнозирует главный валютный стратег Saxo Bank.