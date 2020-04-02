Первым из всемирной бури выйдет Китай - Saxo Bank

"Медвежий" рынок царит в акциях: движение цен явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, говорится в комментарии Saxo Bank. Однако рано или поздно кризис удастся преодолеть. "Мы ожидаем, что когда весь мир пройдет через то, через что Азия прошла в январе-феврале, уровень страха снизится", - отмечает стратег по макроэкономике Кай Ван-Петерсен.

По мнению эксперта Saxo Bank, нужно пересмотреть ожидания по фундаментальным показателям и доходам: "Регуляторы столкнулись с тройной угрозой: удар по спросу, удар по предложению и уничтожение капитала на рынке энергоносителей. Китай первым вступил в период замедления экономики – предполагают, что за первый квартал падение ВВП там может составить 10-20% – но в ближайшие квартал-два волна наверняка дойдет до Еврозоны и США. Поэтому парадокс в том, что экономический рост Китая во втором квартале будет, вероятно, ускоряться, тогда как в остальном мире замедлится".

Большей части Азии усиление экономического роста в Китае пойдет на пользу, так как в этом регионе происходит около 50% китайской торговли. Страна постепенно возвращается к экономике услуг: повсюду вновь открываются ресторанные сети, и некоторые провинции сообщают о почти 100-процентном возврате к норме.

"Говоря об экономических последствиях нынешнего кризиса, нужно вспомнить, что он последовал за самым длинным в истории периодом «бычьего» рынка. Однако благодаря приближению лета в Северном полушарии и перспективе появления вакцины здесь есть потенциальные преимущества, которых у Азии тогда не было", - резюмирует Кай Ван-Петерсен.