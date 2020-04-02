Рано или поздно мировая экономика достигнет равновесия, но акции к этому времени будут на дне - Saxo Bank

Наблюдаемый в данное время кризис последовал за тем, как торговая война между США и Китаем в прошлом году подорвала предложение и замедлила экономический рост, говорится в аналитическом материале Saxo Bank. Наблюдаемый сейчас удар по спросу и предложению вместе с войной цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией грозит значительно испортить мировой инвестиционный климат. Рынки акций тоже пострадают, так что в наихудшем сценарии индекс S&P 500 может опуститься до 1600.

"Поскольку котировки акций отражают будущее и перспективы роста, именно они оказываются наиболее чувствительными к нынешнему кризису. - отмечает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри. - Инвесторы отчаянно пытаются выйти из них и зафиксировать накопившуюся за годы обильную прибыль. Так как подобные глобальные пандемии очень редки, то все модели прогнозирования ВВП можно отбросить. Радикальные карантины по всей Европе и вероятность того, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, могут сделать ущерб более глубоким и долгосрочным, чем предполагалось".

По мнению эксперта, мы находимся на той стадии, когда регуляторы активно стимулируют экономику; сюда относятся и разнообразные программы кредитования от правительств, и отсрочки по выплате налогов. После двух панических понижений ставки ФРС, доведших ее до 0,25%, все основные центробанки подошли к нулевому пределу.

"Мы полагаем, что сейчас все эти стимулирующие меры могут улучшить настроения и поднять цены активов. Однако по мере публикации индексов экономической активности инвесторы поймут, что этого мало, и рынки акций снова пойдут вниз. Рано или поздно экономика будет достаточно простимулирована, чтобы возникло равновесие, но акции к этому времени будут на дне", - заключает эксперт Saxo Bank.