Рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро благодаря взлетевшей более чем на 10% нефти

Москва. 2 апреля. Доллар и евро падают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря ценам на нефть, взлетевшим более чем на 10% на оптимизме Дональда Трампа по поводу возможности сделки между Саудовской Аравией и РФ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,36-77,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,56 руб./$1 (-1,23 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 84,99 руб./EUR1 (-1,32 рубля). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,26 рубля к уровню закрытия среды, до 80,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,62 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 74,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль взлетел к доллару и евро на старте торгов благодаря уверенному росту цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп с оптимизмом высказался относительно возможной сделки между Саудовской Аравией и РФ. Заметную поддержку котировкам "черного золота" также оказали планы Китая начать закупки нефти в госрезервы.

Россия и Саудовская Аравия ведут диалог по проблеме падения цен на нефть, и в ближайшие несколько дней Москва и Эр-Рияд смогут "разобраться" с этим вопросом, заявил президент США Трамп. "Я думаю, что они (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) разберутся с этим в течение нескольких следующий дней (. . .) Они знают, что им надо сделать, так что у меня есть уверенность в том, что они разберутся", - сказал президент на брифинге в Белом доме. Он также выразил готовность при необходимости лично присоединиться к диалогу по этой проблеме.

По словам Трампа, падение цен на нефть ударило по нефтяной отрасли во всем мире, и США хотели бы возвращения к статус-кво в этой сфере. Также он напомнил, что в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих американских нефтяных компаний, чтобы обсудить, каким образом следует помочь нефтяному сектору.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. и Continental Resources (SPB: CLR) Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.

Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК растет на 12,45% - до $27,82 за баррель, что на $1,49 (6,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 10,24% - до $22,39 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.