Рубль пока будет в относительной безопасности - "Открытие Брокер"

Рейтинговые агентства пока весьма позитивно отзываются о возможностях РФ по сглаживанию последствий коронавируса, но многое определиться длительностью ситуации, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Пока в марте индекс производственной активности РФ снизился до 47,5 п. с 48,2 п. в феврале. "Скорее всего, индекс в сфере услуг будет гораздо хуже, так как именно эта сфера оказывается под основным ударом карантинных мер. Тем не менее, рубль пока будет в относительной безопасности на фоне ликвидации кризиса ликвидности в долларовой системе и мер поддержки со стороны ЦБ РФ", - пишет в своем комментарии А. Кочетков.