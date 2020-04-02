Утренние прогнозы: рынок акций продолжит в четверг расти

Аналитики ждут в начале торгов четверга возобновления роста российских фондовых индексов, которые отыграют заметное улучшение настроений на нефтяном рынке.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Уверенное восстановление рынка энергоносителей позволит индексу Мосбиржи в первой половине дня попытаться подняться к верхней границе диапазона 2350-2520 пунктов, после чего ожидаем перехода в "боковое" движение у достигнутых уровней. Динамику же последних часов на нашем рынке определит статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которая окажет существенное влияние на настроения инвесторов. В случае выхода плохих данных активизация продаж в конце сессии может привести к полной компенсации утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2485-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может прейти в состояние консолидации около уровня открытия. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне способна стать значимая отметка 2500 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом ждем умеренно положительного открытия российского рынка акций в четверг и продолжения восходящей его динамики, если же, конечно, американские фьючерсы, прибавляющие с утра около процента, вдруг не развернутся вниз. От сильных распродаж отечественные бумаги сдерживает высокая дивидендная доходность многих акций. Так, средняя доходность бумаг, входящих в расчет индекса Мосбиржи, превышает 8%. Однако на все рынки по-прежнему давит негативный фактор коронавируса. Скорее всего, ограничительные меры по всему миру, в том числе и в России, будут продлены. В то же время принятые ведущими мировыми центробанками меры по накачке финансовой системы ликвидностью удерживают рынки от очередных обвалов".