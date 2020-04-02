Индекс Мосбиржи откроется ростом в четверг - ИК "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи в начале четверга пройдет с повышением в пределах 0,5-1,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2485-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может прейти в состояние консолидации около уровня открытия. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне способна стать значимая отметка 2500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Основным внешним индикатором для участников локальных торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди значимой иностранной статистики, по мнению В. Манжоса, стоит обратить внимание на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Это один из наглядных ранних индикаторов, указывающих на масштаб текущего падения экономики Соединенных Штатов.