Рубль сможет укрепиться по отношению к основным мировым валютам в начале торгов четверга - Промсвязьбанк

Промсвязьбанк в начале торгов четверга на валютной секции "Московской биржи" ожидает укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Восстановление цен на нефть и рост по широкому спектру валют развивающихся стран в начале дня поспособствуют отступлению пары доллар/рубль в район 77,5 рубля. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение американской валютой позиций в диапазоне 75-80 рублей. При этом в случае выхода плохих данных в США к вечеру доллар может попытаться подтянуться к верхней границе данного коридора", - отмечает главный аналитик банка Богдан Зварич.