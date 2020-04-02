Вероятно преобладание покупок в российских акциях в четверг утром - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в четверг утром аналитики Промсвязьбанка ожидают преобладания покупок в российских акциях, говорится в комментарии банка.

"Уверенное восстановление рынка энергоносителей позволит индексу Мосбиржи в первой половине дня попытаться подняться к верхней границе диапазона 2350-2520 пунктов, после чего ожидаем перехода в "боковое" движение у достигнутых уровней. Динамику же последних часов на нашем рынке определит статистика по заявкам на пособие по безработице в США, которая окажет существенное влияние на настроения инвесторов. В случае выхода плохих данных активизация продаж в конце сессии может привести к полной компенсации утреннего роста и уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.