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02 апреля 2020 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут подрасти на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 2 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду, при этом индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали худшее начало квартала в истории. Давление на рынок оказали растущие тревоги по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Американский президент сказал накануне, что США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки. "Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте 2020 года снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics. Таким образом, мартовский индекс указывает на спад активности в американской промышленности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвала нефтяного рынка.

Вместе с тем фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг уже смешанную динамику. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 1,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,98%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,28%. При этом китайский Shanghai Composite растет на 0,09%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,77%.

В свою очередь, цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США. Поддержку нефтяному рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен. Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. и Continental Resources (SPB: CLR) Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Нам этом фоне стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $27,59 за баррель, что на 11,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене на 6,1%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи этому времени подорожал на 10,19% - до $22,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,198 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,12 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 апреля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 653,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+2,09%), "РЖД-001P-16R" (+1,6%) и "ГТЛК-001Р-09" (+1,34%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001Р-13" (-1%), "РЖД-001P-01R" (-0,99%) и "МТС-001P-06" (-0,98%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 12-го купона облигаций серии БО-16 в размере 3,3% годовых. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го купона была установлена равной 9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 50 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год плюс 1% годовых. При превышении определенной эмитентом ставкой уровня 10% годовых возможно досрочное погашение бондов.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) выкупил по оферте большую часть выпуска облигаций номинальным объемом 5 млрд рублей серии БО-08 на 3,57 млрд рублей. Ранее Промсвязьбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-08 в размере 5% годовых и объявил оферту 1 апреля. Банк в марте 2016 года разместил выпуск на 5 млрд рублей. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 10,2% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) приобрел по оферте облигации серии БО-08 на 22,3 млн рублей и БО-09 на 2,89 млн рублей. Ранее банк "ФК Открытие" установил ставку 11-12-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-09 в размере 0,1% годовых. Бинбанк (позже был присоединен к банку "ФК Открытие") в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 объемом по 3 млрд рублей каждая. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка купона до погашения (март 2021 года) - 0,1% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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