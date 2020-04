Dow Jones и S&P показали худший старт квартала в истории

Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду, при этом индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали худшее начало квартала в истории, пишет MarketWatch.

Давление на рынок оказали растущие тревоги по поводу последствий пандемии коронавируса для американской экономики на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Американский президент сказал накануне, что США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

"Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Он отметил, что для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте 2020 года снизился до 49,1 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали падения индекса до 45 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

Таким образом, мартовский индекс указывает на спад активности в американской промышленности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвала нефтяного рынка.

Данные отраслевой организации ADP и Moody's Analytics показали, что американские компании в частном секторе сократили 27 тыс. рабочих мест за месяц до 12 марта в связи со вспышкой коронавируса. Этот показатель значительно меньше, чем ожидали экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировавшие сокращение числа рабочих мест на 180 тыс., пишет MarketWatch.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала накануне, что видит некоторые улучшения на финансовых рынках на фоне вмешательства американского ЦБ. "Их состояние улучшилось в некоторых аспектах", - заявила она в интервью CNBC.

Цена бумаг T-Mobile US выросла на 1,47%. Американский оператор связи закрыл сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp. после двухлетней битвы с регуляторами.

Сделка, объем которой составил более $31 млрд, исходя их стоимости акций T-Mobile US на закрытие рынка во вторник, положит конец существованию бренда Sprint. В течение последних десяти лет Sprint теряла клиентов, уступая более успешным конкурентам, включая T-Mobile US, пишет The Wall Street Journal.

Бумаги Whiting Petroleum рухнули на 44,53%. Американская буровая компания заявила в среду, что намерена подать заявление на защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве, пишет Dow Jones.

Акции Xerox Holdings подешевели на 7,07%. Компания отказалась от планов поглощения производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе компании, Xerox отзовет свое тендерное предложение о выкупе акций HP, а также оставит попытки номинировать свой состав совета директоров.

Цена бумаг HP в ходе торгов упала на 14,52%.

Акции General Motors упали на 7,31%, бумаги Fiat Chrysler Automobiles - на 5,15%. Продажи автопроизводителей в США снизились в первом квартале 2020 года на фоне негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также в среду подешевели акции американских авиакомпаний: бумаги American Airlines Group потеряли в цене 12,3%, JetBlue - 9,4%, Delta Air Lines - 16,4%, Southwest Airlines - 10%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упал на 973,65 пункта (4,44%) - до 20943,51 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 114,09 пункта (4,41%), составив 2470,5 пункта.

Значение Nasdaq Composite снизилось на 339,52 пункта (4,41%) - до 7360,58 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг вслед за динамикой американских фондовых индексов и на фоне тревог по поводу последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек, заявил накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - заявил Гебрейесус.

"Появлявшиеся новости по поводу коронавируса за последние 24-48 часов разочаровывают", - сказал фондовый управляющий Mellon Investments Corp. Джон Портер, которого цитирует агентство Bloomberg.

Пандемия коронавируса гарантированно приведет к рецессии в мировой экономике, однако экономисты начинают терять уверенность в возможности ее быстрого возвращения к росту, пишет Bloomberg.

Базовый сценарий экспертов предусматривает, что восстановление экономики, которое, вероятно, будет стремительным, начнется во второй половине 2020 года. Между тем на фоне распространения коронавирусной инфекции по Европе и Северной и Южной Америке, а также большого количества ее последствий многие начинают сомневаться в этом прогнозе.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается на 1,13%.

Опубликованные накануне данные ежеквартального опроса Банка Японии показали, что индекс Танкан, оценивающий уровень экономической уверенности среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2020 года опустился до минимального уровня за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса.

Акции Subaru Corp. падают на 6,88%, котировки акций Isuzu Motors снижаются на 5,87%. В то же время цена бумаг телекоммуникационной компании SoftBank Group растет на 2,97%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng снижается на 0,28%, при этом китайский Shanghai Composite растет на 0,09%.

Стоимость акций нефтепроизводителей растет: бумаги China Petroleum & Chemical Corp. дорожают на 5,1%, PetroChina Co. - на 4,7%, CNOOC - на 3,9%. Тем временем акции AIA Group снижаются на 1,2%, бумаги HSBC Holdings на торгах в Гонконге дешевеют на 3,4%.

Южнокорейский KOSPI растет на 0,77%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,98%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 1,26% и на 1,13%. Котировки акций нефтяной компании Beach Energy снизились на 0,77%.

Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США.

Поддержку рынку в четверг оказала информация о том, что президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний для обсуждения мер, которое могло бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 МСК составляет $26,23 за баррель, что на $1,49 (6,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене на 6,1%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,01 (4,97%) - до $21,32 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила опустилась на 0,8% по сравнению с предыдущей сессией.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.