Рынок акций в четверг утром может продолжить движение вверх - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" в целом ждут умеренно положительного открытия российского рынка акций в четверг и продолжения восходящей его динамики, если же, конечно, американские фьючерсы, прибавляющие с утра около процента, вдруг не развернутся вниз, говорится в комментарии компании

"От сильных распродаж отечественные бумаги сдерживает высокая дивидендная доходность многих акций. Так, средняя доходность бумаг, входящих в расчет индекса Мосбиржи, превышает 8%. Однако на все рынки по-прежнему давит негативный фактор коронавируса. Скорее всего, ограничительные меры по всему миру, в том числе и в России, будут продлены. В то же время принятые ведущими мировыми центробанками меры по накачке финансовой системы ликвидностью удерживают рынки от очередных обвалов. Однако пока среднесрочные позиции открывать очень рискованно. Вероятность еще нескольких волн снижения достаточно велика", - пишет аналитик Алексей Антонов.