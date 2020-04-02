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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Актуальным видится коридор 77-80 рублей за доллар - "Алор Брокер"
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02 апреля 2020 года 09:21
Актуальным видится коридор 77-80 рублей за доллар - "Алор Брокер"
Рубль в паре с долларом остается в "боковике". Актуальным, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, видится коридор 77-80 рублей за доллар. "Однако риски девальвации российской валюты все равно велики: дешевая нефть и ожидаемое резкое падение российской экономики не может не привести к падению рубля. Поэтому открывать позиции по рублю против доллара следует очень осторожно, с выставлением коротких "стопов". В четверг пара доллар/рубль двинется к нижней границе "боковика", но шансов на ее пробитие нет никаких", - пишет А. Антонов в своем комментарии.
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02 апреля 2020 года 09:58
Открытие торгов индекса Мосбиржи в начале четверга пройдет с повышением в пределах 0,5-1,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,5-1,5%, в диапазоне 2485-2515 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:49
Рубль сможет укрепиться по отношению к основным мировым валютам в начале торгов четверга - Промсвязьбанк
Промсвязьбанк в начале торгов четверга на валютной секции "Московской биржи" ожидает укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. "Восстановление цен на нефть и рост по широкому спектру валют развивающихся стран в начале дня поспособствуют отступлению пары доллар/рубль в район 77,5... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:40
Учитывая внешний фон, в четверг утром аналитики Промсвязьбанка ожидают преобладания покупок в российских акциях, говорится в комментарии банка. "Уверенное восстановление рынка энергоносителей позволит индексу Мосбиржи в первой половине дня попытаться подняться к верхней границе диапазона... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:38
Москва. 2 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:37
Американские фондовые индексы потеряли примерно по 4% по итогам торгов в среду. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть поднимаются после падения накануне на данных об очередном росте запасов энергоносителей в США. читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:31
Аналитики "Алор Брокер" в целом ждут умеренно положительного открытия российского рынка акций в четверг и продолжения восходящей его динамики, если же, конечно, американские фьючерсы, прибавляющие с утра около процента, вдруг не развернутся вниз, говорится в комментарии компании "От сильных... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:10
Нефть продолжает находиться в диапазоне 24,5-28 долларов за баррель, и при приближении котировок к верхней границе "боковика" длинные позиции лучше закрывать, считает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "В среду Минэнерго США сообщило о гигантском, на 13,8 млн баррелей, росте запасов в... читать дальше
.02 апреля 2020 года 09:01
(повтор) "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Прогнозная стоимость акций этого банка, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 57 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Как... читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:48
Рубль вечером слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к доллару и евро
Москва. 1 апреля. Доллар повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:47
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Прогнозная стоимость акций этого банка, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 57 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Как считают... читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:31
Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ на первых апрельских торгах снизился вместе с мировыми площадками и нефтью из-за усиления опасений за самочувствие мировой экономики в условиях распространения пандемии коронавируса, откат рублевых цен сдерживался ослаблением рубля; выросли без новостей бумаги "Сургутнефтегаза" и подросли на фоне продолжающегося buyback акции "Роснефти". читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:00
Москва. 1 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене за счет сохраняющегося спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:00
Российский фондовый рынок в среду понес потери на негативном внешнем фоне, продажам в наших акция способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял более 5%, отступив в район 25 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:51
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. "Котировки нефти достигли новых многолетних минимумов в начале текущей недели, поскольку спрос на нефть падает на фоне торможения глобальной экономики, -... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:26
После улучшения ситуации с коронавирусом масштабные денежные вливания в экономику США окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе - "БКС Глобал Маркетс"
После того, как ситуация с коронавирусом улучшится, масштабные денежные вливания в американскую экономику окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Трамп предложил выделить $2 трлн на восстановление инфраструктуры в условиях... читать дальше
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