Актуальным видится коридор 77-80 рублей за доллар - "Алор Брокер"

Рубль в паре с долларом остается в "боковике". Актуальным, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, видится коридор 77-80 рублей за доллар.

"Однако риски девальвации российской валюты все равно велики: дешевая нефть и ожидаемое резкое падение российской экономики не может не привести к падению рубля. Поэтому открывать позиции по рублю против доллара следует очень осторожно, с выставлением коротких "стопов". В четверг пара доллар/рубль двинется к нижней границе "боковика", но шансов на ее пробитие нет никаких", - пишет А. Антонов в своем комментарии.