Рубль вечером слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к доллару и евро

Москва. 1 апреля. Доллар повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 78,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,24 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,23 копейки - до 82,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар возобновил рост к большинству мировых валют на Forex, в том числе, евро на возобновлении опасений влияния пандемии коронавируса GOVID-19 на мировую экономику. Тем временем, стабилизирующее влияние на рубль оказывают отсутствие активных распродаж на рынке нефти и валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

По состоянию на 08:00 МСК среды в мире насчитывалось 845 тыс. 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 41 тыс. 478 человек, поправились более 168 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 859 тыс. 556 человек, смертельных случаев - 42 тыс. 332.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 188 тыс. 172 инфицированных и 3 тыс. 873 смертных случая, сообщила South China Morning Post.

Президент США Дональд Трамп сказал накануне, что Штатам нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

"Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме по коронавирусу.

Он отметил, что для улучшения ситуации с коронавирусом необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Данные отраслевой организации ADP и Moody's Analytics показали, что американские компании в частном секторе сократили 27 тыс. рабочих мест за месяц до 12 марта в связи со вспышкой коронавируса. Этот показатель значительно меньше, чем ожидали экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировавшие сокращение рабочих мест на 180 тыс., пишет MarketWatch.

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер Михаил Мишустин. "В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства по видеосвязи в среду.

По его словам, "правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, на торгах в среду рынки по всему миру вернулись к снижению на фоне усиливающегося давления со стороны практически остановившей экономику пандемии коронавируса, инвесторы игнорируют остальной новостной фон. "Снижение происходит, несмотря на сообщения о подготовке властями США нового пакета поддержки экономики, по объемам не меньше согласованного в это воскресенье. Принимаемые монетарные и фискальные стимулы не смогут вылечить вирус и удержать рынок от локального падения в случае дальнейшего ухудшения ситуации в США, но создают условия для восстановления экономики и поддержки пострадавших отраслей, что учитывается инвесторами. Рынок нефти остается под давлением, несмотря на сообщения о продвижении в переговорах крупнейших добывающих стран. Рубль в среду слабел вместе с другими валютами развивающихся стран, за доллар дают 78,8 руб./$1. Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального Банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем, продаваемой на рынке валюты", - отметил Кадулин.

"Инвесторам явно очень сложно спрогнозировать что-то с горизонтом более суток. Если к кому-то сейчас и поворачивается лицом трейдерская фортуна, то это внутридневные спекулянты. Остальным остается только ждать. Нефть имеет шансы снова оказаться под заметным давлением: и соглашение ОПЕК+ перестало действовать с сегодняшнего дня, и запасы сырья в США за неделю выросли на 13 млн баррелей, что очень много для этого времени года. Баррель Brent пока падает на 5%, но при пробое $25 вниз откроется дорога без препятствий к $23. Доллар к вечеру балансирует около 78,8 руб./$1, и создается впечатление, что на внутреннем рынке ему что-то очень сильно мешает: не может быть российская валюта столь устойчива на таком зыбком фоне. Евро скорректировался к 86,17 руб. и завтра может оставаться пока в диапазоне 85-88 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Brent усилила падение, WTI перешла к снижению на данных министерства энергетики США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам 10-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в среду снижается на 5,05 - до $25,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) ослабли к этому времени на 0,44% - до $20,39 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 марта, увеличились на 13,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х гг. - Brent подешевела на 65,6%, WTI - на 66,5%. Второй квартал также начался падением рынка в связи с продолжающимся падением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли.

ЦБ РФ 30 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,95 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

ЦБ РФ не менял в среду, 1 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 50,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 78,9736 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 56,68 копейки и составил 78,9488 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 988,441 млн, из которых $552,086 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 436,355 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 29,41 копейки, до 86,4332 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,84 копейки и составил 86,3311 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR439,094 млн, из которых EUR137,616 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR301,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.