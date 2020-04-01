Рынок акций РФ начал апрель с умеренного снижения вслед за миром, выросли Сургутнефтегаз и Роснефть

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ на первых апрельских торгах снизился вместе с мировыми площадками и нефтью из-за усиления опасений за самочувствие мировой экономики в условиях распространения пандемии коронавируса, откат рублевых цен сдерживался ослаблением рубля; выросли без новостей бумаги "Сургутнефтегаза" и подросли на фоне продолжающегося buyback акции "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2473,61 пункта (-1,4%, минимум сессии - 2449 пунктов), индекс РТС - 987,75 пункта (-2,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 78,88 рубля (+0,51 рубля).

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3%).

Выросли акции "Сургутнефтегаза" (+3,2% и +0,5% "префы"), "Роснефти" (+2,1%, до 321 рубля), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, российский рынок акций открыл второй квартал года на пессимистической ноте, давление оказала слабая статистика по производственной активности в Азии и Европе, отражающая последствия пандемии COVID-19 для глобальной экономики. Можно ожидать понижения экономических прогнозов крупнейшими финансовыми институтами. Так, Goldman Sachs сейчас ожидает небывалого квартального падения экономического роста в США - на 32% во втором квартале 2020 года.

Испания накануне сообщила о самом высоком количестве летальных исходов за весь период пандемии, в США сейчас прогнозируют 100-240 тыс. смертельных исходов в результате пандемии - власти Штатов продлили период карантина до конца апреля. В итоге инвесторы вновь уходят из рискованных активов в поисках "тихих гаваней", полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, оптимизм от китайской статистики быстро иссяк и рынки вновь беспокоятся по поводу темпов распространения COVID-19 в Европе и США, хотя речи о панических настроениях пока не идет. ФРС запустила операции РЕПО для центральных банков, чтобы они имели доступ к долларовой ликвидности без необходимости продавать казначейские обязательства. Соответственно, продаж из-за дефицита ликвидности, по сути, более нет, а есть только значительный объем негативных ожиданий по экономикам Европы и США.

Среди аутсайдеров в среду было непривычно наблюдать просевшие бумаги "Полюса" и Polymetal. Также сильное давление испытывали бумаги "Татнефти", Yandex, ГМК "Норникель" и "Ростелекома". Агентство S&P подтвердило рейтинг ММК на уровне "ВВВ-", но изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", ссылаясь на рост неопределенности в мировой экономике. Тем временем, в российской экономике пока не все так плохо: индекс производственной активности РФ снизился в марте до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале.

Рубль возобновил ослабление на фоне сохраняющихся негативных настроений на глобальном рынке. Однако диапазон 75-80 руб./$1 сохраняется, ситуацию в сложившихся условиях можно считать относительно спокойной.

В Европе и в США инвесторы испытали сильные негативные эмоции по поводу предупреждения Трампа о возможных 100-250 тыс. смертельных случаях в США из-за COVID-19. Сделка ОПЕК+ осталась в прошлом, а впереди возможное новое соглашение, но уже с участием США. Накануне прошли переговоры глав энергетических ведомств США и России, которые предполагают дальнейшее расширение участников выработки общего решения. Однако даже программа покупки нефти в стратегические резервы США провалилась из-за дефицита средств. Статистика Минэнерго США показала резкое увеличение запасов сырья в США, из-за чего котировки нефти продолжили снижение.

Российский рынок акций пока не испытывает проблем с ликвидностью, но негативный внешний фон не предполагает какого-либо оптимизма. Длительный период подавленности деловой активности в Европе негативно скажется на выручке российских компаний в ближайшие 2-3 месяца, считает Кочетков.

По оценкам экспертов банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рынки вернулись к снижению на фоне усиливающегося давления со стороны практически остановившей экономику пандемии коронавируса. Снижение происходит, несмотря на сообщения о подготовке властями США нового пакета поддержки экономики, по объемам не меньше согласованного в минувшее воскресенье. Тем не менее, печальные прогнозы, озвученные на брифинге в Белом Доме относительно перспектив эпидемии в США, которая может унести жизни 240 тыс. американцев, обеспокоили инвесторов

Число зараженных на сегодня превышает 850 тыс. человек и, по прогнозам, в ближайшие дни достигнет отметки в 1 млн человек, лидером по этому показателю остаются США с эпицентром в Нью-Йорке. Становится ясно, что эпидемия в США не пройдет быстро, и обещанное Трампом "открытие" США и снятие большинства ограничений к 12 апреля - невозможно, так как эпидемия в стране еще не прошла пика и, вероятно, текущие ограничительные меры не являются окончательными. Принимаемые монетарные и фискальные стимулы не смогут вылечить вирус и удержать рынок от локального падения в случае дальнейшего ухудшения ситуации в США, но создают условия для восстановления экономики и поддержки пострадавших отраслей, что учитывается инвесторами.

Нефть продолжает дешеветь, несмотря на сообщения о продвижении в переговорах крупнейших добывающих стран. Трамп сообщил, что Россия, США и Саудовская Аравия будут совместно обсуждать выход из сложившейся на рынке ситуации. Однако учитывая динамику изменения конъюнктуры, становится ясно, что для стабилизации рынка принятие решений требуется уже в ближайшие недели. После завершения соглашения ОПЕК+ давление на рынок нефти может усиливаться в ближайшее время на фоне увеличения добычи со стороны Саудовской Аравии и попытках ответа со стороны прочих добывающих стран. Без жесткого урегулирования, отрасль может оказаться в глубоком кризисе уже в ближайшее время, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду показал умеренное снижение по сравнению с пессимистичными настроениями на Западе. Инвесторов в среду напугали предупреждения Трампа о возможном росте количества смертей в США от коронавируса до 240 тыс. человек. На фоне дальнейшего замедления национальной экономики власти, однако, рассматривают возможность смягчения импортных пошлин.

На нефтяном рынке инвесторы сосредоточились на перспективах увеличения предложения ввиду истечения срока действия сделки ОПЕК+. Со стороны России и США уже возникают разговоры о возможном поиске компромисса для ребалансировки рынка, но на данный момент Саудовская Аравия не поддерживает подобные инициативы. Негатива добавил отчет Минэнерго США о росте запасов сырья.

Индексы МосБиржи и РТС выглядели лучше многих европейских индикаторов и находятся выше поддержек 2420 и 950 пунктов соответственно благодаря повышению отдельных акций. Возобновление краткосрочного роста пока откладывается, а благоприятные сигналы поступят в случае способности индикаторов закрепиться выше сопротивлений 2540 и 1050 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2350-2550 пунктов, считает Кожухова.

В среду продолжился откат в Азии (японский Nikkei 225 упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), падают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,9-4,5%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 3,5%, пробив 2500 пунктов0.

По состоянию на 31 марта в США зарегистрировано 174 тыс. 834 случая заражения COVID-19. При этом 3 тыс. 408 пациентов с вирусом умерли, 6 тыс. 215 человек полностью вылечились.

В Европе в среду вышла слабая статистика: индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте рухнул до минимума за 92 месяца - до 44,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Предварительный показатель находился на отметке 44,8 пункта, аналитики в среднем ожидали его пересмотра до 44,7 пункта, согласно Trading Economics.

Вышедшая в США статистика по занятости (индекс ADP Employment) неожиданно оказалась лучше прогнозов: число рабочих мест в течение месяца до 12 марта сократилось всего на 27 тыс. при ожиданиях падения на 150-180 тыс. (после роста в феврале на 179 тыс.).

Нефть Brent в среду также ощутимо подешевела на фоне роста запасов в США. Так, статистика Минэнерго США в среду показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 13,833 млн баррелей при прогнозах увеличения на 3,3-4,6 млн баррелей, а также рост резервов бензина на 7,524 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1,2-3,6 млн баррелей

Цена Brent к 18:50 МСК упала на $1,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $25,04 за баррель (-5% и -0,1% во вторник), майская цена WTI - $20,64 за баррель (+0,8% и +1,9% накануне).

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,9%), ГДР TCS (-4,4%), ГДР "Эталон груп" (-3,4%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,8%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,7%), En+ (MOEX: ENPL) (-2,3%).

Подорожали бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+33,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+14,5%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,9% и +33,3% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,256 млрд рублей (из них 14,152 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).