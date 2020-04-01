Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 1 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене за счет сохраняющегося спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 54 базисных пункта по отношению к закрытию 31 марта и составила 112,65% от номинала, что соответствует доходности 3,18% годовых (рост на 16 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,91% от номинала (доходность - 0,2% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 16 пунктов и составил 298 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 186 базисных пунктов - до 122,81% от номинала (доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 4,32% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 233 базисных пункта - до 120,41% от номинала (доходность выросла на 14 пунктов и составила 4,19% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 106,46% от номинала, что соответствует доходности 3,57% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 51 базисный пункт, до 106,17% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 2,98% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 249 базисных пунктов, подешевев до 119,5% от номинала (доходность выросла на 13 пунктов и составила 4,06% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 66 базисных пунктов, до 104,63% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов, до 3,52% годовых).

"Вчера был относительно позитивный день для рынка валютных гособлигаций России. Сегодня же ситуация немного ухудшилась и котировки большинства выпусков снизились. Причем, как ни странно, большую волатильность показали именно суверенные бумаги, в то время как корпоративные евробонды первого эшелона были более стабильны в своей динамике. Из ликвидных суверенных еврооблигаций можно выделить бумаги с погашением в 2028 году, которые демонстрируют как волатильную динамику, так и достаточно большие объемы торгов. В тоже время самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году тоже демонстрирует заметные ценовые скачки, но здесь в основном просто переставляются котировки, а сделок проходит мало. В частности, сегодня котировки данных бумаг стоят почти на 2,5 фигуры ниже, чем вчера, но сделок внутри этого движения практически не было, бумагу просто перекотировали на новый ценовой уровень в районе 119,5% от номинала и все", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Участники рынка ждут дальнейшего развития событий, в частности новых сообщений в отношении рынка нефти или в отношении коронавируса. Фундаментально рынки сейчас держит тот фактор, что в настоящее время во многих развитых странах процентные ставки практически нулевые и проблем с ликвидность практически нигде нет, и это удерживает инвесторов от продаж, так как можно спокойно продолжать сидеть в активах carry trade", - отметил Сорокин.