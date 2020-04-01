Российский фондовый рынок в среду понес потери на негативном внешнем фоне - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в среду понес потери на негативном внешнем фоне, продажам в наших акция способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял более 5%, отступив в район 25 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Также давление на наш рынок оказывала ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 2,5% и 2,9% соответственно. На таком фоне к 18:30 мск индекс Мосбиржи потерял 1,6%, отступив в район 2470 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Полиметалла, упавшие на 5,2% и 3,3% соответственно. Лучше рынка торговались акции Сургутнефтегаза и Роснефти, прибавившие 2,2% и 1,6%.

"Отметим, что российский рынок продолжает консолидироваться под локальными максимумами в диапазоне 2350 - 2520 пунктов. Выход из этой консолидации может дать направление дальнейшего движения индекса Мосбиржи. При этом, в случае выхода вверх целью продолжения коррекции может стать отметка 2650 пунктов. Если же "медведям" удастся увести рынок ниже 2350 пунктов, им будет открыта дорога к минимумам года, установленным в марте в районе 2075 пунктов", - прогнозирует Богдан Зварич.