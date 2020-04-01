Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. "Котировки нефти достигли новых многолетних минимумов в начале текущей недели, поскольку спрос на нефть падает на фоне торможения глобальной экономики, - отмечает эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. - Цены на нефть марки Brent на уровне 25 долл. США за баррель транслируются в намного более низкие региональные котировки, что приводит к приостановке производства по всему миру. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем на рынке будет сохраняться сильная волатильность, вслед за чем начнется медленное восстановление котировок до уровней выше 30 долл. США за баррель к середине текущего года".

Цены на нефть остаются на сильно пониженных уровнях, поскольку большие сегменты глобальной экономики пришли к остановке, а спрос резко падает, считает Н. Рюкер. Цены на фьючерсные контракты ближайшего месяца поставки упали до многолетних минимумов до истечения срока контрактов. Нефтяной бизнес опирается на сравнительно долгосрочные инвестиционные циклы, и поэтому сторона предложения реагирует на изменения в спросе с отсрочкой во времени. В результате, колебания цен, необходимые для корректировки объемов производства и перебалансировки рынка, могут быть очень сильными, что мы и наблюдаем в эти дни.

"Текущие уровни цен на нефть марки Brent в районе 25 долл. США за баррель означают намного более низкие локальные цены в разных регионах мира, - отмечает эксперт Julius Baer. - Так, цены на канадскую нефть отдельных сортов опустились ниже 10 долл. США за баррель, хотя, в их отношении следует учитывать также и более низкое качество этих сортов. Цены на нефть были пересмотрены до таких уровней, при которых производители вынуждены приостанавливать добычу, поскольку не окупаются даже денежные затраты. В то время как первый удар пришелся по североамериканским сланцевым производителям, нефтедобывающие страны позже также почувствуют негативные последствия низких цен, которые для них окажутся более длительными".

Учитывая максимально "медвежьи" настроения на рынке и цены, стимулирующие снижение предложения, аналитики Julius Baer видят больше перспектив для роста цен с текущих уровней, чем их снижения, в долгосрочной перспективе. "Тем не менее, двойной шок от пандемии коронавируса и изменения политики нефтяных держав подразумевает, что в ближайшем будущем на рынке будет сохраняться сильная волатильность. Инвесторам следует учитывать, что направленная резко вверх кривая фьючерсов ограничивает потенциал доходности позиций, рассчитывающих на рост котировок нефти", - подчеркивает Норберт Рюкер.