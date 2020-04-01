После улучшения ситуации с коронавирусом масштабные денежные вливания в экономику США окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе - "БКС Глобал Маркетс"

После того, как ситуация с коронавирусом улучшится, масштабные денежные вливания в американскую экономику окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Трамп предложил выделить $2 трлн на восстановление инфраструктуры в условиях коронакризиса, сообщает Reuters. Новая программа (в дополнение к уже одобренным конгрессом $2 трлн), направленная на обновление дорожной сети, мостов и других объектов инфраструктуры, должна войти в пакет мер борьбы с последствиями пандемии, который получил название «Фаза 4».

"Американская экономика получит рекордные объемы финансовой помощи для борьбы с последствиями вируса, что приведет к росту инфляционных ожиданий, после того как эпидемия пойдет на спад и ситуация на американском рынке труда стабилизируется. В результате цены на золото получат мощную поддержку в средне- и долгосрочной перспективе", - полагают эксперты "БКС Глобал Маркетс".