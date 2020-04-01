Raiffeisenbank снизил оценку ADR "Газпром нефти" на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $38,1 до $33,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с 495 рублей до 527 рублей за штуку.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" была подтверждена и для ADR, и для акций "Газпром нефти".

Как сообщается в обзоре, по оценке Полищука, по итогам 2020 года "Газпром нефть" сможет заплатить дивиденды в размере 26 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне почти 9%. "С постепенным восстановлением рынка нефти по итогам 2021 года дивидендная доходность составит около 11%", - подчеркивает эксперт.

Также Полищук считает, что "Газпром нефть" может нарастить добычу на месторождениях с льготной нефтью, что также ускорит восстановление ее финансовых показателей.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах):

Газпром нефть (для акций; цены в рублях) - 527,0 (текущая цена - 299,4), рекомендация - покупать;

Газпром нефть - 33,4 (текущая цена - 19,6), реокмендация - покупать.