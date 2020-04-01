Золото подтверждает свой статус защитного актива - Julius Baer

Аналитики Julius Baer на фоне развития глобальной рецессии по-прежнему видят больше перспектив для роста котировок золота, чем их снижения, и сохраняют конструктивную позицию по металлу, говорится в комментарии банка. В то же время, в результате ограничений на авиаперелеты и закрытий аффинажных заводов выросли премии по золотым монетам, однако это не означает нехватку предложения золота в целом.

Как отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке, с начала кризиса коронавируса на финансовых рынках золото не всегда вело себя в соответствии с ожиданиями. Динамика цен на драгоценный металл казалась странной, однако ее можно было объяснить усиленными распродажами и значительными изменениями реальной доходности по американским облигациям. Во вторник цены на золото снизились почти на 3%. Если говорить о типичных драйверах рынка золота, то ни доллар США, ни доходность по американским облигациям, ни настроения на финансовых рынках не могут объяснить такое падение, полагает К. Менке. Возможным объяснением может быть перебалансировка портфелей в конце квартала.

"Тем не менее, золото снова подчеркнуло свой статус защитного актива в ходе кризиса, показав осторожный рост на фоне падения фондовых рынков, - указывает эксперт Julius Baer. - В то время как глобальная экономика вступает в рецессию, а на финансовых рынках сохраняется неопределенность, мы по-прежнему видим больше перспектив для роста цен на золото, чем для их снижения, и сохраняем конструктивную позицию по драгоценному металлу. Тем не менее, котировки золота смогут достигнуть исторических максимумов только в случае, если ситуация выйдет из-под контроля и ожидаемая короткая и глубокая рецессия перерастет в длительную депрессию. Тем временем, ограничения авиаперелетов и закрытия аффинажных заводов приводят к росту премий по золотым продуктам. Так, золотые монеты США American Eagle продаются с 6% премией к цене на золото, что является самым высоким уровнем со времен финансового кризиса 2008 года. Тем не менее, это не означает нехватки предложения золота в целом, а лишь говорит о дефиците определенных продуктов из него, и такие премии не сохранятся долго".