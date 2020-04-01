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01 апреля 2020 года 15:45

Рубль днем отыграл часть утренних потерь к доллару и развернулся вверх к евро на фоне стабилизации цен на нефть

Москва. 1 апреля. Доллар растерял часть утреннего роста, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль отыграл часть потерь и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца и квартала на фоне отсутствия активных распродаж на рынке нефти.

Курс доллара США составил 79,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 67,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,49 руб./EUR1, подешевев на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,68 копейки - до 82,4 рубля.

ЦБ РФ не менял в среду, 1 апреля, официальные курсы доллара и евро, так как неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК), состоявшейся в пятницу, 27 марта, ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 28 марта на отметке 77,7325 руб./$1, курс евро - на отметке 85,7389 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем в среду отыграл часть утреннего падения и демонстрирует лишь относительно небольшие изменения в парах с долларом и евро в сравнении с прошлыми торговыми днями, отличавшимися повышенной волатильностью. Стабилизирующее влияние на рубль оказывают отсутствие активных распродаж на рынке нефти и валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Участники торгов продолжают внимательно отслеживать данные по темпам распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на 08:00 МСК среды в мире насчитывалось 845 тыс. 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 41 тыс. 478 человек, поправились более 168 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире достигло 859 тыс. 556 человек, смертельных случаев - 42 тыс. 332.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 188 тыс. 172 инфицированных и 3 тыс. 873 смертных случая, сообщила South China Morning Post.

Квартальное падение нефтяных цен стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Стоимость Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

В первый день апреля объем поставок нефти Saudi Aramco превысил 12 млн баррелей, сообщил агентству Bloomberg анонимный чиновник в нефтегазовой отрасли, знакомый с операциями компании. Россия, в свою очередь, не будет увеличивать добычу, поскольку это невыгодно в нынешних условиях, сообщил агентству источник в правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что Москва пока не ведет переговоры с Эр-Риядом о стабилизации цен на нефтяном рынке.

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт в телефонном разговоре обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка и перспективные направления сотрудничества двух стран на энергетическом рынке по линии G20 и Всемирного банка, сообщает Минэнерго РФ.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен. "Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (. . .) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

По мнению главного энергетического аналитика Energy Aspects Амрита Сена, Россия и Саудовская Аравия пока не готовы сесть за стол переговоров. "Я думаю, что Россия и Саудовская Аравия будут вынуждены сокращать производство, не из-за сделки или переговоров, а из-за рыночных факторов", - сказал он в интервью Bloomberg.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 3,23% - до $25,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,15% - до $20,51 за баррель.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

"Внешние условия (нефть и отношение инвесторов к рисковым активам) остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны ЦБ РФ, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты. Без существенного снижения нефтяных котировок, курс рубля останется вблизи 79 руб./$1 и сохранит потенциал укрепления в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Накануне рублевые "медведи" предприняли неудачную попытку сдвинуть курс доллара выше отметки 80 руб./$1. ЦБ РФ особых усилий не делал, чтобы сдержать это наступление, продав валюту на скромные 13,3 млрд рублей. Однако этого хватило, чтобы спекулянты почувствовали слабость своих позиций. Китайский пример борьбы с коронавирусом и рост деловой активности в марте говорит о том, что уже в мае-июне можно ожидать оживления мировой экономики, а с ним и роста спроса на товары российского экспорта. Кроме того, программы ликвидности ФРС еще будут сохраняться какое-то время, а значит, в пользу рубля вновь будет играть разница ставок. Рубль сохраняет реальную положительную доходность, а вот в долларе и евро она строго отрицательная. Поэтому диапазон 75,0-80,0 руб./$1 пока смотрится логичным на фоне дешевой нефти, но восстановление спроса уже просматривается на горизонте 1,5-2 месяцев", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

ЦБ РФ 30 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 15,95 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не рассчитывались в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, пришедшимся на пятницу, 27 марта, так как неделя с 30 марта по 3 апреля официально не является рабочей. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,25% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - 6,34% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 6,51%, 6,68% и 6,77% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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