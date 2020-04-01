Норма законопроекта о лимите ставки по кредитным картам пострадавших от COVID-19 может стать мягче для банков

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Норма законопроекта о кредитных "каникулах" для пострадавших от эпидемии коронавируса, вводящая ограничение ставки по кредитным картам, которая в своем первоначальном варианте, по мнению аналитиков, угрожала котировкам акций банковского сектора, в новой версии стала гораздо менее агрессивной по отношению к банкам.

Первоначально поправки предоставляли физлицам, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению со средним уровнем 2019, льготный период до октября 2020 года по выплатам процентов. При этом предлагалось, что процент на время "каникул" по кредитным картам будет начисляться по ставке, указанной в кредитном договоре, либо по ключевой ставке ЦБ (сейчас 6%), увеличенной на 3 процентных пункта (п. п.), в зависимости от того, какая из указанных ставок меньше. В такой версии поправок ставки по кредитным картам пострадавших от пандемии снизились бы до 9% со среднерыночных значений 21-22%. Первыми на это обратили внимание "Ведомости".

Поправки окажут значительное негативное влияние на доходы банков, в том числе Сбербанка (MOEX: SBER) и TCS Group, указали в среду в своем отчете аналитики "Атона".

"Затронет ли нововведение все кредитные карты или только новые кредиты, освободит ли ЦБ банки от формирования резервов по данным видам кредитов (стоимость риска по таким кредитам обычно составляет до 5-10%), будет ли ограничение распространяться на основную сумму долга? По сравнению с существующим уровнем процентных ставок по таким кредитам (20-30%) ставка 9% предполагает, на наш взгляд, в лучшем случае нулевую чистую прибыль (при освобождении от резервирования) (для этого типа кредитов - прим. ИФ). Данная мера предлагается в качестве временной с учетом проблем, вызванных эпидемией коронавируса; тем не менее, новость негативна для акций банков, особенно для TCS Group, основная часть доходов которой по-прежнему поступает от кредитных карт (в 2019 году процентный доход группы в этом сегменте составил 83 млрд руб.)", - говорится в отчете.

Комитет Госдумы по финансовому рынку на пленарном заседании в среду предложит депутатам отредактировать принятый накануне во втором чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул гражданам. Согласно новой версии документа (с ней ознакомился "Интерфакс"), ставка на время "каникул" по кредитным картам будет равна двум третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости кредита (ПСК).

Среднерыночное значение ПСК, которое применяется банками во втором квартале, по кредитным картам составляет примерно 21%, то есть ставка по кредитным картам на время льготного периода не сможет превысить 14%. Таким образом, норма стала мягче для банков, хотя снижение по сравнению с нынешним уровнем ставок остается существенным.

Кроме того, новая версия законопроекта увеличивает сроки выплат процентов по картам после окончания льготного периода до двух лет (в первоначальной версии был указан один год).