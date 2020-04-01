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Главная / Мнения аналитиков / Российской валюте потребуется изменение цен на нефть для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар - "Открытие Брокер"
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01 апреля 2020 года 16:34
Российской валюте потребуется изменение цен на нефть для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар - "Открытие Брокер"
Российской валюте потребуется изменение цен на нефть для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль возобновил ослабление на фоне сохраняющихся негативных настроений на глобальном рынке, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 2010 рублей. "Рубль отступает, но пока удерживается в диапазоне 75-80 за доллар, который в сложившихся условиях можно считать относительно спокойным. Для выхода из него потребуется изменение цен на нефть. Ослабление на фоне проблем с ликвидностью в долларовой системе фактически иссякло", - отмечает А. Кочетков.
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01 апреля 2020 года 19:48
Рубль вечером слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к доллару и евро
Москва. 1 апреля. Доллар повышается, евро, напротив, дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке. читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:47
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Прогнозная стоимость акций этого банка, рассчитанная аналитиками "БКС Глобал Маркетс", составляет 57 рублей, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". Как считают... читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:31
Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ на первых апрельских торгах снизился вместе с мировыми площадками и нефтью из-за усиления опасений за самочувствие мировой экономики в условиях распространения пандемии коронавируса, откат рублевых цен сдерживался ослаблением рубля; выросли без новостей бумаги "Сургутнефтегаза" и подросли на фоне продолжающегося buyback акции "Роснефти". читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:00
Москва. 1 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене за счет сохраняющегося спроса на "защитные" активы, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.01 апреля 2020 года 19:00
Российский фондовый рынок в среду понес потери на негативном внешнем фоне, продажам в наших акция способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял более 5%, отступив в район 25 доллара за баррель, говорится в комментарии главного аналитика... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:51
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе
Julius Baer видит больше перспектив для роста цен на нефть с текущих уровней в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии банка. "Котировки нефти достигли новых многолетних минимумов в начале текущей недели, поскольку спрос на нефть падает на фоне торможения глобальной экономики, -... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:26
После улучшения ситуации с коронавирусом масштабные денежные вливания в экономику США окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе - "БКС Глобал Маркетс"
После того, как ситуация с коронавирусом улучшится, масштабные денежные вливания в американскую экономику окажут поддержку ценам на золото в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Трамп предложил выделить $2 трлн на восстановление инфраструктуры в условиях... читать дальше
.01 апреля 2020 года 18:08
Рынок акций РФ в среду умеренно просел на фоне общемирового падения, однако в целом обстановку и расклад сил можно назвать "спокойным днем в сезон ураганов", считает начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Виктор Шастин. В среду на российском рынке некоторым... читать дальше
.01 апреля 2020 года 17:45
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $38,1 до $33,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. В то же время прогнозная стоимость акций этой нефтекомпании, рассчитанная экспертом, была повышена с... читать дальше
.01 апреля 2020 года 17:17
Аналитики Julius Baer на фоне развития глобальной рецессии по-прежнему видят больше перспектив для роста котировок золота, чем их снижения, и сохраняют конструктивную позицию по металлу, говорится в комментарии банка. В то же время, в результате ограничений на авиаперелеты и закрытий аффинажных... читать дальше
.01 апреля 2020 года 16:55
Ограничение ставок по кредитным картам окажет значительное негативное влияние на доходы банков РФ - "Атон"
(расширен 2-й абзац) Аналитики "Атона" считают, что внесение изменений в закон "О потребительском кредите (займе)" в части ограничения ставок по кредитным картам окажет значительное негативное влияние на доходы банков РФ, сообщается в обзоре компании. "Поправки окажут значительное негативное... читать дальше
.01 апреля 2020 года 16:50
Норма законопроекта о лимите ставки по кредитным картам пострадавших от COVID-19 может стать мягче для банков
(расширен 4-й абзац) Норма законопроекта о кредитных "каникулах" для пострадавших от эпидемии коронавируса, вводящая ограничение ставки по кредитным картам, которая в своем первоначальном варианте, по мнению аналитиков, угрожала котировкам акций банковского сектора, в новой версии стала гораздо... читать дальше
.01 апреля 2020 года 16:14
Российский рынок акций снижается в среду в русле мировых трендов, страхи перед пандемией затмили собой бездонные монетарные и фискальные стимулы. По словам президента США Дональда Трампа, число смертей от коронавируса может достигать 240000 в Америке, это конечно, беспрецедентная цифра, которая не... читать дальше
.01 апреля 2020 года 15:46
ЦБ РФ пока может не повышать ставку из-за низкой инфляции, несмотря на давление от ослабления рубля - Fitch
Низкая инфляция в России пока дает ЦБ РФ возможность реагировать на кризис, не повышая ключевую ставку в краткосрочной перспективе, несмотря на возможное давление на цены от ослабления курса рубля, считает рейтинговое агентство Fitch. Банк России, по мнению агентства, будет очень осторожен, если... читать дальше
.01 апреля 2020 года 15:45
Рубль днем отыграл часть утренних потерь к доллару и развернулся вверх к евро на фоне стабилизации цен на нефть
Москва. 1 апреля. Доллар растерял часть утреннего роста, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в среду днем, рубль отыграл часть потерь и лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца и квартала на фоне отсутствия активных распродаж на рынке нефти. читать дальше
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