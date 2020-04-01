Российской валюте потребуется изменение цен на нефть для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар - "Открытие Брокер"

Российской валюте потребуется изменение цен на нефть для выхода из диапазона 75-80 рублей за доллар, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль возобновил ослабление на фоне сохраняющихся негативных настроений на глобальном рынке, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. К середине московских торгов среды баррель Brent стоил около 2010 рублей.

"Рубль отступает, но пока удерживается в диапазоне 75-80 за доллар, который в сложившихся условиях можно считать относительно спокойным. Для выхода из него потребуется изменение цен на нефть. Ослабление на фоне проблем с ликвидностью в долларовой системе фактически иссякло", - отмечает А. Кочетков.