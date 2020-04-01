Российский рынок акций снижается в русле мировых трендов - БКС

Российский рынок акций снижается в среду в русле мировых трендов, страхи перед пандемией затмили собой бездонные монетарные и фискальные стимулы. По словам президента США Дональда Трампа, число смертей от коронавируса может достигать 240000 в Америке, это конечно, беспрецедентная цифра, которая не может не оказывать эмоциональное влияние на ход торгов, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Нынешний кризис уже считают худшим в истории с момента окончания Второй Мировой войны, а цены на нефть продолжают находиться в обвальном падении на фоне формального завершения сделки ОПЕК + с 1 апреля и рекордного торможения мирового спроса, который может снизиться на 20 процентов в апреле. Плюс, отмечает С. Суверов, риски массовой безработицы и банкротств малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг.

"Частично выиграть в этой ситуации в России могут продуктовые ритейлеры или например, экспортёр "ФосАгро", спрос на продукцию которого может быть относительно стабильным даже в условиях кризиса, но число бенефициаров от ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки. Рубль выглядит стабильнее нефти на фоне продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила, но дальнейшие девальвационные ожидания довольно высоки. На этом фоне растут акции X5 и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с огромной валютой подушкой, девальвация рубля повышает шансы на высокие дивиденды", - пишет в своем комментарии специалист компании.