ЦБ РФ пока может не повышать ставку из-за низкой инфляции, несмотря на давление от ослабления рубля - Fitch

Низкая инфляция в России пока дает ЦБ РФ возможность реагировать на кризис, не повышая ключевую ставку в краткосрочной перспективе, несмотря на возможное давление на цены от ослабления курса рубля, считает рейтинговое агентство Fitch.

Банк России, по мнению агентства, будет очень осторожен, если решит смягчить денежно-кредитную политику и снизить ставку ниже нейтрального уровня (6-7%).

ЦБ 20 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,0% годовых.

Годовая инфляция в России с начала марта долго оставалась на февральском уровне в 2,3%, пока на 23 марта не ускорилась до 2,5%.

Банк России ранее сообщил, что инфляция в ближайшие месяцы временно ускорится на фоне ослабления рубля, в 2020 году может превысить таргет в 4% и вернуться к нему в 2021 году.

Исходя из данных ЦБ, официальный курс рубля к доллару США с начала марта снизился на 13,8%. Ослабление рубля происходит на фоне падения цен на нефть и волатильности на рынках из-за распространения коронавируса.

Высокую гибкость обменного курса и способность России противостоять внешним шокам поддерживает рост доверия и стабильности в сочетании со снижением внешнего долга и задолженности в иностранной валюте. Сокращению волатильности обменного курса также способствуют продажи валюты Центробанком на рынке, отмечает Fitch.

Кроме того, агентство отмечает принятые Банком России меры по поддержке ликвидности банковского сектора и повышению доступности кредитных ресурсов. Устойчивость финансового сектора повысилась по сравнению с 2014-2015 годами благодаря его расчистке, улучшению регулирования и надзора, снижению долларизации и практически закрытию валютных позиций, подчеркивает Fitch. "Однако ослабление рубля и замедление экономического роста окажут давление на качество активов и прибыльность банков", - говорится в обзоре агентства.