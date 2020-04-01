ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции "МРСК Центра", отмечая стабильные дивиденды и низкую оценку по мультипликаторам, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Наталии Малых.

"Передача электроэнергии может оказаться более устойчивой к вирусу, чем многие другие отрасли, и стабильные дивиденды, и низкая оценка по мультипликаторам уменьшают риски для инвесторов, - указывает аналитик "ФИНАМа". - По мультипликаторам акции МРСК торгуются с дисконтом 13% к электросетевому комплексу. Прибыль акционеров выросла на 5% за 12м 2019, до 3,1 млрд руб., в основном за счет положительной переоценки основных средств почти на 0,9 млрд руб. Прогноз по DPS 2020П - 0,02 руб. с DY8,7%. Компания консолидировала в 4К 2019 Воронежские горэлектросети. Новые клиенты и новые активы в промышленном городе положительно скажутся на финансовых показателях МРСК".

Аналитики "ФИНАМа" в этом году ожидают сопоставимой прибыли МРСК около 3,2 млрд руб. по МСФО. Снижение энергопотребления может быть компенсировано консолидацией ВГЭС, улучшением по крупным расходам (передача и покупная энергия), рефинансированием долга. Новые сделки по консолидации маловероятны в этом году, говорится в комментарии инвесткомпании.

"МРСК Центра" - сетевая компания, обслуживающая 11 областей общей площадью 450 тыс. кв. км. Протяженность линий электропередачи превышает 375 тыс. км и является максимальной среди МРСК. Основной бизнес - передача электроэнергии, которая формирует 96% всей выручки.