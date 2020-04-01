Уралсиб рекомендует "держать" обыкновенные и "покупать" привилегированные акции "Татнефти"

Аналитики Уралсиба рекомендуют "держать" обыкновенные и "покупать" привилегированные акции "Татнефти", сообщается в обзоре корпорации.

"Татнефть" во вторник отчиталась по МСФО за 4 квартал 2019 года. Выручка возросла на 2,3% год к году и снизилась на 0,4% квартал к кварталу до 241 млрд руб. (3,78 млрд долл.) – на 6% выше консенсусного прогноза. Показатель EBITDA, рассчитываемый компанией как сумма OIBDA по небанковским операциям, банковских операционных результатов и убытка от выбытия дочерних и связанных компаний, снизился на 24% год к году и на 49% квартал к кварталу до 42,7 млрд руб. (0,67 млрд долл.) – на 44% ниже рыночного прогноза. Рентабельность по EBITDA снизилась на 6,2 п.п. год к году и на 17 п.п. квартал к кварталу до 17,7%. Чистая прибыль упала на 48% год к году и на 67% квартал к кварталу до 19,5 млрд руб. (0,15 млрд долл.), на 62% ниже прогноза рынка

Снижение EBITDA и чистой прибыли год к году и их низкий уровень по сравнению с прогнозами объясняется, по мнению специалистов Уралсиба, в основном неденежными убытками от обесценения нефинансовых активов, которые составили 29 млрд руб. в 4 кв. 2020 г. по сравнению с 5,4 млрд руб. в 4 кв. 2019 г. и 1,6 млрд руб. в 3 кв. 2020 г. Основные статьи в их составе касаются разведочных активов преимущественно за пределами Татарстана и социальных активов, по которым не ожидается будущих экономических выгод. Кроме того, компания признала убыток от обесценения финансовых активов на 7,2 млрд руб. Скорректированная на эти статьи EBITDA составила 79,0 млрд руб., что соответствует росту на 11% год к году и снижению на 18% квартал к кварталу. Этот показатель был бы на 3% выше рыночного прогноза EBITDA.

"Телефонная конференция по итогам 4 кв. и всего 2019 г. назначена на пятницу. Основными вопросами будут, по-видимому, планы компании по капзатратам на 2020 г. в связи с низкими ценами на нефть в данный момент и ожидаемой слабостью рынка нефти во 2 кв. 2020 г. Кроме того, менеджмент, вероятно, прокомментирует возможные дивиденды за 4 кв., поскольку прибыль на акцию составила всего 8,7 руб. по сравнению с 26,0 руб. в 3 кв. СДП в 4 кв. также значительно снизился — на 72% год к году и на 89% квартал к кварталу до 9,4 млрд руб. вследствие снижения ОДП и роста капзатрат, что ограничивает возможности дивидендных выплат. Мы рекомендуем "держать" обыкновенные и "покупать" привилегированные акции "Татнефти", - пишет аналитик Уралсиба Алексей Кокин.