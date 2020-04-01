ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции "МРСК Центра и Приволжья", считая их интересными при текущих ценах, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Электросетевой комплекс может оказаться более устойчивым к вирусу, чем многие другие отрасли, - полагает эксперт "ФИНАМа". - По прибыли мы ожидаем сопоставимого результата в этом году - 6,4 млрд руб. Резервирование и снижение объемов передачи будет компенсировано уменьшением потерь, улучшением динамики по крупным статьям расходов (оплата потерь, передача э/э), ростом доходов от техприсоединения и рефинансированием долга. Прогноз по дивиденду за 2020 год - 0,019 руб. с доходностью 13%. Капитализация оценивается всего в 2,4–2,5х годовой прибыли 2019–2020 при медиане по отрасли 4,1х и 3,5х соответственно. При этом по чистой рентабельности МРСК ЦиП превосходит медианный результат других сетевых компаний РФ почти в 2 раза - 6,9% против 3,1%, и долговую нагрузку 1,4х EBITDA мы считаем приемлемой".

По мнению Н. Малых, акции "МРСК Центра и Приволжья" вряд ли вернутся К максимумам 2018–2019 годов без положительного решения с проблемным сбытом, но с начала года акции подешевели почти вдвое, и коррекционный рост от низкой базы выглядит, на взгляд эксперта, реалистично.

"МРСК Центра и Приволжья" - сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс. кв. км с населением 12,8 млн чел. Основной бизнес - передача электроэнергии. Контрольный пакет акций находится у "Россетей" (50,4%).