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01 апреля 2020 года 11:50

Рынок акций РФ после негативного старта начал постепенно отыгрывать потери за счет ослабления рубля

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов на фоне упавшей нефти начал отыгрывать потери благодаря ослаблению рубля, индекс МосБиржи после отката ниже 2450 пунктов отскочил к 2480 пунктам. Внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за опасений мировой рецессии в условиях пандемии коронавируса COVID-2019.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2477,62 пункта (-1,2%, минимум сессии - 2449 пунктов), индекс РТС - 985,76 пункта (-2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 79,17 рубля (+0,8 рубля).

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,4%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "префы" "Ростелекома" (+0,2%) и "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, в среду рынок нефти перешел на июньский контракт по Brent, который торгуется почти на $4 выше майского, а следующие фьючерсы торгуются еще дороже, что указывает на оптимистичный взгляд участников рынка на среднесрочную перспективу нефти. Состояние контанго, в котором пребывает практически вся кривая фьючерсов Brent, представляет из себя нехарактерное для нефти явление. Такая ценовая структура приводит к тому, что нефтетрейдерам выгоднее держать нефть на складах, откладывая поставки на более поздний срок. В результате мировые запасы нефти стремительно растут.

Для ожиданий роста нефти в будущем есть несколько причин. Первая - затухание эпидемии будет приводить к постепенной отмене мер по карантину, восстановлению деловой активности и спроса на нефть. Вторая - добывающие мощности с высокой себестоимостью добычи будут постепенно уходить на консервацию, что обеспечит снижение на стороне предложения. И третья - вовлеченность США в переговоры между крупнейшими нефтедобытчиками может способствовать восстановлению сделки ОПЕК+.

Ранее Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Нигерия и ряд других стран объявили о планах увеличить добычу с 1 апреля. В совокупности перечисленные страны могут добавить на рынок во втором квартале около 3,5-4 млн б/с, что составляет около 4% от всего мирового производства и может привести к существенному профициту. В первые недели апреля внимание участников рынка будет приковано к действиям Саудовской Аравии. Реальный масштаб увеличения добычи и поставок может скорректировать прогнозы по ценам на нефть в ту или иную сторону. С мая Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 млн б/с, отмечает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%) почти не участвовали в "медвежьем" мартовском забеге. Компания с 31 марта начала реализацию программы обратного выкупа на 15 млрд рублей. Пока сложно говорить о вероятности дальнейшего уверенного роста, но сценарий провала индекса МосБиржи до поддержки 1850-1950 становится все более призрачным.

Китайский пример борьбы с коронавирусом и рост деловой активности в марте говорит о том, что уже в мае-июне можно ожидать оживления мировой экономики, а с ним и роста спроса на товары российского экспорта. Кроме того, программы ликвидности ФРС еще будут сохраняться какое-то время, а значит, в пользу рубля вновь будет играть разница ставок. Поэтому диапазон 75-80 руб./$1 пока смотрится логичным на фоне дешевой нефти, но восстановление спроса уже просматривается на горизонте 1,5-2 месяцев.

Тем не менее, нефть пока не может нащупать "дно", если только оно не находится близко к значениям начала века. Министры энергетики США и России согласились продолжить консультации и переговоры с привлечением других производителей нефти. Впрочем, если говорить об ОПЕК, то еще во вторник участники не смогли договориться об экстренной встрече в апреле из-за упорства Саудовской Аравии. Поэтому апрель начинается для нефти негативно, хотя китайская статистика вновь позволяет разглядеть свет в конце туннеля.

В среду индекс МосБиржи вновь будет двигаться под отметкой 2500 пунктов. С другой стороны, в последнее время отечественные акции демонстрируют более высокую устойчивость к негативу на глобальном рынке, чем активы в Европе и США, отмечает Кочетков.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, взгляд на нефтяные акции пока остается пессимистичным, поэтому покупать их стоит лишь спекулятивно. Нынешние цены на нефть вызовут резкое снижение прибылей компаний данного сектора уже в самой обозримой перспективе.

Лучше рынка могут выглядеть акции МТС и АФК "Система", которые поддержат стабильность бизнеса даже в нынешних условиях с учетом программы обратного выкупа бумаг МТС.

Таким образом, сопротивление 2530 пунктов по индексу МосБиржи пока остается не пройденным, а до этого о восстановлении рынка говорить рано. Поэтому пока для рублевого индикатора отечественного рынка акций остается актуальным широкий боковик с границами 2280-2530 пунктов.

Основное влияние на рынок нефти будут оказывать новости о переговорах между нефтяными министрами США и России - рынок все-таки надеется, что Россия и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров при посредничестве США, а возможно, и в трехстороннем формате.

В США индексы во вторник снизились на 1-1,8%, Dow Jones и S&P 500 завершили первый квартал рекордным падением. В январе-марте Dow Jones упал на 23,2%, что стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Индекс S&P 500 откатился за этот период на 20% - наихудший квартальный результат с 2008 года.

По состоянию на 31 марта в США зарегистрировано 174 тыс. 834 случая заражения COVID-19. При этом 3 тыс. 408 пациентов с вирусом умерли, 6 тыс. 215 человек полностью вылечились.

В среду продолжился откат в Азии (японский Nikkei 225 упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), падают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,6-3,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 3,1%).

Нефть в среду также дешевеет, первый квартал завершился рекордным падением; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $25,12 за баррель (-4,7% и -0,1% во вторник), майская цена WTI - $20,26 за баррель (-1,1% и +1,9% накануне).

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Тем временем, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,1%), En+ (MOEX: ENPL) (-1,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,8%).

Подорожали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,423 млрд рублей (из них 3,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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