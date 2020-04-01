Цена на нефть марки Brent в ближайшее время останется под сильным давлением - БКС

Цена на нефть марки Brent в ближайшее время будет под сильным давлением, и это не может не отразиться на курсе рубля, говорится в комментарии начальника отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Валерия Кушанина.

"Оглядевшись назад, сейчас мы понимаем, что сохранение сделки ОПЕК+ было бы каплей в море по сравнению с тем, сколько сейчас излишней нефти на рынке, - отмечает эксперт. - По оценке Goldman Sachs, спрос упал на 26 млн б/с (т.е. 25%) и хочу подчеркнуть, что это только за чуть более двух недель карантина в Европе и США, ну а Китай еще только перезапускает свое производство, хотя основные потребители его товара сейчас на карантине. Из предположений, какая же может быть цена нефти в ближайшее время, думаю, стоит обратить внимание на новость о том, что Венесуэла начала продажу нефти по $ 5 за баррель, а канадские сорта нефти находятся в диапазоне $ 6,5 - $ 10,5, и ее стало дороже транспортировать, чем добывать".

Все хранилища для нефти будут заполнены в течении трех месяцев, возможно, только Китай успеет построить несколько крупных хранилищ, чтобы скупить нефть по привлекательной цене, полагает В. Кушанин. "Из многих источников начинают поступать сообщения о том, что нужен новый договор ОПЕК+ и других участников (США, Канада и пр.), но о каких цифрах сокращения говорить, предположить никто не решается. У стран ОПЕК есть хороший ориентир - США нарастили добычу до 13 млн б/с, а страны ОПЕК+ с зимы 2016 года сократили и потеряли долю рынка", - отмечает эксперт "БКС Брокер".

По мнению В. Кушанина, Саудовской Аравии нужно сначала нарастить добычу, чтобы можно было говорить о сокращении. Эксперт полагает, что в апреле мы увидим рост добычи стран ОПЕК до уровня 12,5 млн б/с, как заявила С. Аравия после разрыва сделки ОПЕК+.

Далее начнут поступать словесные интервенции о готовности сесть за стол переговоров и создания нового всестороннего нефтяного альянса на время рецессии.

"Исходя из всего вышесказанного, я предполагаю, что цена на нефть марки Brent в ближайшее время будет под сильным давлением, и это не может не отразиться на курсе рубля", - резюмирует эксперт "БКС Брокер".