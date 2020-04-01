ГТЛК крайне подвержена рискам, связанным с лизингом самолетов - "БКС Глобал Маркетс"

Государственная транспортная лизинговая компания крайне подвержена рискам, связанным с лизингом самолетов, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Больше авиакомпаний, вероятно, столкнутся с проблемами при выполнении обязательств по лизинговым контрактам и могут прекратить платежи, отмечают аналитики.

"ГТЛК крайне подвержена рискам, связанным с лизингом самолетов, на который приходится 37% лизингового портфеля и 48% доходов (по состоянию на 9M19). Мы допускаем ухудшение финансовых результатов компании и отмечаем риск понижения рейтингов ГТЛК. Однако весьма вероятно, что государство продолжит оказывать поддержку компании. Мы считаем, что выпуски GTLKOA останутся под сильным давлением", - пишут в своем обзоре специалисты "БКС Глобал Маркетс".